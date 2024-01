Le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques a annoncé, dimanche, la parution du "Guide des bonnes pratiques environnementales pour une aquaculture marine durable", comportant des recommandations pratiques adaptées en vue de réduire l'impact des activités d'aquaculture sur l'environnement.

Ce guide a été élaboré, dans le cadre des activités du projet de protection de l'environnement et de la biodiversité du littoral algérien (PEBLA), par les ministères de la Pêche et des Productions halieutiques et de l’Environnement et des Energies renouvelables en coopération avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Ce guide qui porte sur la protection de l'environnement, la qualité des produits, les normes de travail, la protection des consommateurs et le bien-être animal, repose sur des connaissances techniques et scientifiques, visant la réalisation d'une gestion durable de l'aquaculture.