Le Haut conseil islamique (HCI) a tenu, dimanche à Adrar, les travaux de sa 79e session, en présence de son président, Bouabdallah Ghlamallah, indique un communiqué de cet organe consultatif.

L'ordre du jour des travaux de cette session, organisée à l'Ecole coranique de cheikh Sidi Hadj Hacen El-Ansari dans la commune d'In-Zghmir (90 km au sud du chef-lieu de wilaya), comprenait la présentation du bilan d'activités de l'année 2023 et des grandes lignes du programme général d'activité du HCI pour 2024, selon la même source.

Après un long débat, les membres du HCI ont adopté le communiqué de la session, dans lequel ils ont souligné la nécessité d'axer les efforts sur le renforcement du référent national dans la société et la facilitation de l'accès des générations aux connaissances sur l'histoire de la nation et l'identité nationale.

Ils ont également appelé à poursuivre l'organisation de colloques sur des questions d'intérêt pour la société et l'opinion publique, en vue de mettre en avant la place de l'Algérie et son apport à la civilisation humaine, en sus de l'organisation du Congrès annuel international au cours du premier semestre de 2024, précise le communiqué.Les membres du HCI ont, par ailleurs, plaidé pour le renforcement du rôle du bureau de la conciliation et la promotion de la médiation en vue de contribuer à réduire les conflits et les problèmes sociaux. Ils ont enfin appelé à mobiliser tous les moyens nécessaires pour intensifier la numérisation des services du HCI afin de faciliter l'accès des citoyens à ses services.