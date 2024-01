Le président sortant de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a été officiellement réélu pour un second mandat, avec 73,34% des voix, selon un score officiel annoncé dimanche par la Commission électorale (Céni).

Selon les résultats de la (Céni), Félix Tshisekedi est suivi de Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga (sud-est), qui obtient 18,08% des suffrages, de Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de 2018 (5,33%), puis de l'ancien Premier ministre (2008-2012) Adolphe Muzito (1,12%).

La vingtaine d'autres candidats, dont le Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix pour son action auprès des femmes victimes de viols de guerre, n'atteignent pas 1% des voix. Depuis plusieurs jours déjà, au fil de la publication de résultats partiels, la victoire de Félix Tshisekedi, 60 ans, au pouvoir depuis janvier 2019 et candidat à un second mandat de cinq ans, ne faisait aucun doute. Près de 44 millions d'électeurs, sur un total d'environ 100 millions d'habitants de l'immense pays d'Afrique centrale, étaient appelés aux urnes pour élire leur président mais aussi leurs députés nationaux et provinciaux et, pour la première fois, leurs conseillers locaux.

Le quadruple scrutin était prévu le 20 décembre. Mais en raison de nombreux problèmes logistiques, il a été étendu au 21 par la Céni et s'est poursuivi plusieurs jours dans certaines zones reculées, jusqu'au 27 selon une mission d'observation des Eglises catholique et protestante.