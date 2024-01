Le rôle central du défunt moudjahid Abdelhafid Boussouf (1926-1980) dans l’établissement des fondements d’une industrie militaire durant la Révolution de libération nationale pour assurer l’armement des moudjahidine et briser le siège imposé par l’occupation française a été souligné dimanche à Mila au cours d’une conférence d'histoire tenue à l’occasion du 43e anniversaire de sa mort.

"Boussouf a jeté les bases d’une industrie militaire au cours même de la Révolution de libération car il était convaincu que cela contribue à son succès surtout avec le siège imposé par l’occupant français pour empêcher l'entrée des armes depuis l’extérieur", a relevé, Noureddine Bouarraoudj, président du Conseil scientifique du Musée du Moudjahid Slimane Bentabal. Le travail accompli par Boussouf en ce domaine a permis durant la Révolution d'établir six unités de fabrication de lance-roquettes, de grenades, de pistolets automatiques et de munitions en plus d’ateliers de confection de tenues militaires, a ajouté l’intervenant.

Ce qui a été entamé par le défunt moudjahid a été poursuivi par les programmes de l’Etat algérien après le recouvrement de la souveraineté nationale, a souligné le conférencier qui a mis l’accent sur la perspicacité de Boussouf et son rôle durant le combat pour l’indépendance, notamment dans les domaines de l’organisation, de la formation des cadres de l’armée de libération nationale, des liaisons et des renseignements.

Le programme de commémoration de l’anniversaire de la mort de ce moudjahid symbole a compris le dépôt d’une gerbe de fleurs devant sa statue érigée au centre-ville de Mila et le recueillement à sa mémoire par les autorités locales et la famille révolutionnaire.

Un documentaire signé par Abdelbaki Selaï intitulé "Abdelhafid Boussouf, légende des renseignements algériens" qui met la lumière sur l’itinéraire de cette figure depuis son militantisme au sein du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) à son commandement de la wilaya 5 historique et ses efforts pour le développement de l’arme des liaisons, des renseignements et la diffusion de la voix de l’Algérie, a été présenté à l’occasion.

La famille du défunt Boussouf Abdelhafid et plusieurs membres de la famille révolutionnaire ont été honorés.