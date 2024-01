Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, dimanche soir,une allocution au peuple algérien, à l'occasion de l'avènement du Nouvel An 2024, dont voici la traduction APS:

"Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux, Que le Salut d'Allah soit sur notre prophète et guide Mohammad (QSSL), Chères concitoyennes, Chers concitoyens, Nous nous apprêtons, aujourd'hui, à tourner la page de l'année 2023 qui était riche de réalisations et qui a vu notre chère patrie franchir, grâce à son vaillant peuple, de grands pas sur la voie du développement dans différents domaines.

Pour maintenir cette marche, j'invite les Algériennes et les Algériens, en cette nouvelle année, à poursuivre les efforts, chacun à son niveau, pour que notre pays se hisse aux rangs supérieurs et afin que l'année 2024 soit sertie de réalisations pour ouvrir grand la voie à notre pays et lui permettre de se positionner au niveau des pays développés. Bonne année et meilleurs vœux de santé et de bien-être à tout le peuple algérien et aux enfants de la communauté nationale à l'étranger. Vive l'Algérie, Gloire à nos martyrs".