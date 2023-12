La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé samedi sur son site officiel, que son président, Walid Sadi, s'est officiellement porté candidat pour briguer le poste de vice-président de l'Union Nord-africaine de football (UNAF). Cette requête a été formulée vendredi à Tunis, lors de la dernière réunion du Comité exécutif de l'UNAF, et pendant laquelle plusieurs autres sujets, liés à l'activité de l'instance ont été débattus. "Le Comité exécutif a validé la candidature des deux vice-présidents de l'UNAF pour le mandat 2024–2027, en l’occurrence Walid Sadi (Algérie) et Abdelhakim Chalmani (Libye), conformément aux statuts de l'instance, étant donné qu'ils étaient les deux seuls postulants à cette fonction" a indiqué la FAF dans un communiqué, diffusé sur son site officiel. Par ailleurs, le Comité exécutif de l'UNAF a désigné Sadi comme président de la Commission des compétitions de l'instance pour l'année 2024. La FAF a déjà donné son accord à l'UNAF pour l'organisation de deux tournois en Algérie. Tout d'abord, il y aura le Tournoi pour les jeunes joueur s, nés en 2007, et qui se déroulera du 24 au 30 avril 2024. Puis il y aura le Tournoi qualificatif pour la Ligue des champions des clubs féminins, programmé du 22 au 31 août 2024, a-t-on encore précisé de même source.