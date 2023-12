Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a indiqué dimanche que le match amical face au Burundi le 5 janvier à Lomé, devrait lui permettre d'arrêter l'équipe type qui affrontera, l'Angola, lors de la première journée, groupe D, de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Cote d'Ivoire.

" Effectivement, les deux rencontres amicales prévues à Lomé, contre le Togo, et surtout face au Burundi, devront nous donner une bonne vision et nous rapprocher de l'équipe type qui pourrait entamer le premier match face à l'Angola pour le compte de la CAN-2024 en Côte d'Ivoire", a déclaré Djamel Belmadi, lors de la conférence de presse qu'il anime en ce moment au stade Nelson Mandela de Baraki, à Alger. Pour le sélectionneur national, le fait de pouvoir jouer deux matchs d'application quelques jours avant le début d'une Coupe d'Afrique des Nations de football est déjà une chose excellente.

"Il est bon de pouvoir trouver deux sparring-partners, et ça sera dans un pays limitrophe à la Cô te d'Ivoire qui est le Togo. On aura déjà à jouer la sélection nationale de ce pays, mais surtout un certain Burundi, même si cette équipe est éliminée de la CAN, mais je sais qu'elle va nous rendre les choses difficiles, particulièrement après sa très bonne prestation lors de la dernière journée des qualifications face au Cameroun où elle s'était fait éliminer dans les dernières minutes", a expliqué le sélectionneur Belmadi. La sélection nationale devra effectuer un stage précompétitif de la CAN prévu du 1er au 10 janvier 2024 à Lomé, au Togo.

" L’Algérie n’est pas parmi les favoris du tournoi" (Belmadi)

Le sélectionneur de l’équipe algérienne de football Djamel Belmadi, a estimé dimanche que l’Algérie ne se présentait pas comme l’un des favoris de la 34e Coupe d’Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février).

" Nous allons aborder cette CAN alors que nous restons sur une élimination dès le premier tour de la dernière édition, suivie par notre échec à se qualifier pour le Mondial 2022, donc de facto on n’est pas favoris", a affirmé Belmadi lors d’une conférence de presse tenue au Stade Nelson Mandela à Baraki.

En prévision du rendez-vous continental, Djamel Belmadi, a fait appel à 26 joueurs, dont 4 évoluant en championnat local.

L’équipe nationale s’envolera lundi pour la capitale togolaise Lomé, pour l’ultime étape préparatoire avant la CAN, avec au programme deux tests amicaux : le vendredi 5 janvier face au Togo, et le mardi 9 contre le Burundi.

" Les favoris?, il s’agit souvent des mêmes équipes: l’Egypte, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Nigeria et la Côte d’Ivoire, qui est à mon sens le grand favori à domicile.

Nous arrivons à ce tournoi doucement mais sûrement, avec beaucoup de certitudes.

Cette équipe a réagi au moment où elle était au plus mal.

La préparation est essentielle, ce qu’on est en train de faire en ce moment me laisse espérer de bonnes choses", a-t-il assuré.

Evitant de verser dans un optimisme béat, Belmadi a tout de même affirmé que les "Verts" iront en terre ivoirienne avec l’intention d’"obtenir un résultat optimum".

" Notre ambition est d’aller plus loin, vaincre, et obtenir le résultat optimum.

Nous sommes plusieurs à vouloir la même chose, ce sera une lutte acharnée".

" Démarrer le tournoi avec une victoire est essentiel"

Une fois le stage précompétitif de Lomé achevé, les " Verts" rallieront la ville ivoirienne de Bouaké le mercredi 10 janvier, pour prendre part à la CAN-2023, où ils figurent dans le groupe D en compagnie du Burkina Faso, de la Mauritanie, et de l'Angola.

Les Algériens entameront la compétition le lundi 15 janvier face à l'Angola au stade de la Paix à Bouaké (21h00), avant de défier le Burkina Faso, le samedi 20 janvier à Bouaké (15h00), puis la Mauritanie, le mardi 23 janvier toujours à Bouaké (21h00).

" Démarrer la compétition par une victoire est essentiel, nous avons suivi les huit derniers matchs de l’Angola, c’est une équipe qui encaisse peu de buts, mais qui ne marque pas trop en même temps.

Le premier match ne sera pas facile, de par le stress et l’importance de l’événement. Il va falloir être prêt et on le sera inchallah", a souligné Belmadi. Et d’enchaîner : "le Burkina-Faso, comme le Mali ou la Guinée, est une très bonne équipe à qui il manque un Mané par exemple. Ils sont très compétitifs.

On a réfléchi sur les trois équipes, en ayant des scénarios en tête, mais toute notre réflexion va vers l’Angola".

Enfin, Belmadi a reconnu avoir tiré des enseignements des deux dernières éditions de la CAN, au cours desquelles l’équipe nationale a montré deux visages distincts : sacrée championne en 2019 (Egypte), avant d’être sèchement éliminée au premier tour en 2022 (Cameroun).

" J’ai tiré des expériences de nos deux dernières participations à la CAN, le plus important est de se préparer dans les meilleures conditions.

Aujourd’hui, on se retrouve avec la totalité de l’effectif pour s’envoler pour le Togo", a-t-il conclu.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures troisièmes se qualifient pour les 1/8es de finale de l'épreuve, rappelle-t-on.

" Aouar apte pour la phase finale" (Belmadi)

Le sélectionneur de l’équipe algérienne de football Djamel Belmadi, a déclaré dimanche que le milieu offensif de l’AS Rome (Serie A italienne) Houssem Aouar, remis de sa blessure, était apte pour prendre part à la Coupe d’Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire (13 janvier- 11 février).

" Nous avons reçu les rapports médicaux, j’ai de bons contacts avec son club.

Le joueur est apte à jouer.

Il est rétabli, il va mieux, et prêt à s’entraîner à 100% .

Il manque certes de compétition, à l’instar d’autres éléments, on va travailler là-dessus", a affirmé Belmadi lors d’une conférence de presse tenue au stade Nelson Mandela de Baraki.

Transféré durant l’intersaison à la Roma, Aouar (25 ans) a contracté une lésion musculaire, le 14 décembre lors de la réception des Moldaves de Shérif Tiraspol (3-0), en clôture de la phase de poules de la Ligue Europa.

Depuis cette date, l’ancien joueur de l’Olympique Lyon (France) n’a toujours pas repris la compétition.

" Tous ceux qui sont présents dans la liste sont aptes à participer à la CAN. Dans la liste de 50, qui est to ut le réservoir du football algérien, il est difficile d'avoir tous les joueurs qui ont du temps de jeu en club", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le coach national s’est réjoui du retour du milieu de terrain de l’AC Milan (Serie A italienne) Ismaël Bennacer.

Ce dernier a repris le 2 décembre après six mois d’absence à la suite d’une sérieuse blessure au genou.

"Bennacer a joué les trois derniers matchs avec l’AC Milan, je pense qu’il sera capable de jouer les trois matchs du premier tour de la CAN", a-t-il assuré.

Et de conclure : "Si j’ai fait appel à certains éléments c’est qu’ils sont aptes pour la CAN. Nous avons ratissé large à l’instar des autres équipes.

C’est difficile de trouver des éléments avec le même temps de jeu".

