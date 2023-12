La manifestation culturelle "Mila lit" ouverte samedi à la maison de jeunes Mohamed Ladraa de la ville de Mila a regroupé pour sa 5ème édition 35 écrivains et poètes de plusieurs wilayas du pays.

Ces écrivains et poètes venus de 13 wilayas présenteront durant cette manifestation qui se poursuivra au 4 janvier, leurs romans, contes, nouvelles et poèmes, a indiqué Lakhdar Ghichi, président de l’association "Mila lit", initiative de cet évènement culturel en coordination avec la direction de la jeunesse et des sports (DJS).

Outre des ventes-dédicaces des œuvres des auteurs présents, la manifestation placée sous le thème "Mila, port de l’histoire et de la culture" verra la tenue d’une exposition de photographies et d’œuvres d’art sur l’histoire de Mila et des ateliers d’initiation à l’écriture littéraire. Des ateliers d’expression en anglais et des spectacles de théâtre pour enfants figurent également au programme de cet évènement culturel.

Cette manifestation est devenue "une tradition culturelle qui permet aux auteurs de se retrouver avec le public, de se rencontrer et de découvrir les jeunes plumes", a estimé Zakia Allal animatrice d’émission à Radio Mila et écrivaine qui présente à l’occasion son nouveau romain "Bordj Chehrazed". Le jeune poète Ramy Belahmer de Guelma a considéré que la tenue de cette cinquième édition montre l’intérêt porté pour l’accompagnement des jeunes talents et la présentation de leurs œuvres au public.