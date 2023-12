La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a révélé, samedi depuis Khenchela, que des "fouilles scientifiques seront entamées sur le site du palais de Baghaï au cours du mois de mai 2024".

La ministre a souligné, dans une déclaration aux médias à la cinémathèque de Khenchela, dont elle venait de présider la réouverture, avoir "chargé les responsables du Centre national de recherche en archéologie (CNRA) d’inscrire un projet scientifique afin de prospecter et d’effectuer des fouilles sur le site du palais de Baghaï, à Khenchela".

Un projet, a-t-elle indiqué, qui sera approuvé lors du conseil scientifique du Centre en février prochain, de sorte à entamer les fouilles le 2 mai prochain. Une équipe de chercheurs de ce Centre, dirigée par le Pr Kamel Meddad, commencera, en coordination avec le Musée public national Frères Martyrs Boulaaziz de Khenchela, la direction de wilaya de la culture et des arts et l’annexe de l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés, à partir du 2 mai, des fouilles au palais de Baghaï afin d e valoriser ce site, a ajouté Mme Mouloudji, appelant les chercheurs en archéologie, à l’échelle nationale, à "bénéficier scientifiquement des sites archéologiques qui abondent dans la wilaya de Khenchela".

D’autre part, s’agissant du projet de numérisation, la ministre a rappelé que le ministère de la Culture et des Arts compte 12 projets dans ce domaine, dont la numérisation du système géographique automatisé.

Elle a précisé que son département ministériel avait récemment organisé des ateliers régionaux au profit des ressources humaines des directions de wilayas du secteur, au cours desquels une formation aux différents mécanismes permettant d’enrichir les bases de données du ministère, a été prodiguée.

La ministre a annoncé, à ce propos, l’organisation prochaine d’une "grande manifestation pour présenter les résultats de la numérisation du secteur au niveau national".

Lors de la visite des pavillons de la foire nationale du livre, organisée à la Maison de la culture Ali-Souai du 24 décembre au 4 janvier 2024, la ministre, après avoir annoncé l’ouverture d’un studio audiovisuel, a révélé que dans le cadre du budget du secteur pour l’année 2024, une enveloppe financière de 73 millions de dinars sera allouée à la réhabilitation de cet équipement culturel (la maison de la culture) dont certain s ateliers avaient été remis en état courant 2023.

Mme Mouloudji a également indiqué que le wali de Khenchela, Youcef Mahiout, lui avait fait part de son accord pour l’attribution d’un nouveau siège de l’Ecole des Beaux-Arts, les anciens locaux de cet établissement étant occupés, depuis plusieurs années, par un groupe de familles.

La ministre de la Culture et des Arts avait auparavant présidé une cérémonie d’inauguration du théâtre de plein-air Zouleïkha-Louadj, dans la commune de Khenchela, d’une capacité de 2.500 places, où elle s’est félicitée de la qualité de l’ouvrage.

Par ailleurs, présidant la réouverture officielle de la salle de la cinémathèque de Khenchela, elle a incité les artistes présents à utiliser durablement cette installation et à œuvrer à la création d’un mouvement culturel dans le domaine du cinéma et à stimuler l’activité intellectuelle et littéraire à travers l’organisation d’un forum des écrivains et de nombreuses autres activités au niveau de divers équipements culturels .

Mme Soraya Mouloudji a honoré, au terme de sa visite de travail dans la wilaya de Khenchela, plusieurs écrivains et acteurs culturels locaux, et remis la carte d’artiste à un groupe de personnalités culturelles dont le doyen de la chanson chaouie, Abdelhamid Bouzaher.

Vers la promotion du festival local de la chanson chaouie en festival national (Mouloudji)

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a fait part, samedi à Khenchela où elle effectuait une visite de travail, de la détermination de son département ministériel à promouvoir le festival local de la chanson chaouie, accueilli chaque année par cette wilaya, en festival de dimension nationale.

"Conformément à la volonté des artistes et des habitants de Khenchela, et au vu du succès des précédentes éditions du festival local de la chanson chaouie, le ministère de la Culture et des Arts finalisera les démarches administratives qui permettront de donner une dimension nationale à ce festival local, de sorte qu’il puisse accueillir des artistes des différentes wilayas du pays", a souligné la ministre lors de l’inauguration d’une bibliothèque rurale dans la commune de M’sara, réalisée dans le cadre du programme complémentaire décidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au profit de cette wilaya.

Mme Mouloudji a par ailleurs annoncé, à cette occasion, l’augmentation du budget alloué au festival national du théâtre pour enfants, dès la prochaine édition, après le succès retentissant de la 11ème édition qui s’était déroulée en juin dernier à la maison de la culture Ali-Souai de Khenchela.

Lors de l’inspection des travaux de réalisation, pour un montant de 60 millions de dinars, du musée du tapis, à Babar, dont le taux d’avancement est de l’ordre de 11 %, la ministre a instruit les responsables du projet à l’effet d’accélérer le rythme des travaux, en renforçant le chantier en main d’œuvre et en adoptant des horaires de travail continus, afin de livrer le musée dans les délais contractuels.

Elle a appelé, à ce propos, les responsables locaux du secteur de la culture à entamer la préparation du dossier technique pour la création du musée et à préparer son étude scénographique en coordination avec l’administration du musée public national "Frères Martyrs Boulaaziz" de Khenchela, parallèlement à la poursuite des travaux de réalisation.

Lors de la visite des différentes installations de la bibliothèque rurale de M’sara, Mme Mouloudji a souligné la nécessité d’utiliser au mieux ce type d’équipements et d’investir dans les enfants en leur inculquant la culture de la lecture et en leur rendant le livre accessible, en particulier dans les zones reculées. Le but, a-t-elle souligné, est de faire émerger une génération pour qui la lec ture fera partie des comportements de tous les jours.

Inspectant le chantier de réalisation d’une bibliothèque rurale dans la commune de Yabous, avancée à 97 %, la ministre a exprimé son admiration devant la qualité des travaux réalisés, avant de donner des instructions en vue de parachever les travaux d’aménagement extérieurs et de chauffage "dans un délai maximum d’un mois afin que cette bibliothèque puisse être mise en service dans les meilleurs délais".

La ministre de la Culture et des Arts avait auparavant supervisé le lancement d’une opération de plantation de 3.000 arbres, sur le territoire de la commune de Tamza, dans le cadre de la campagne nationale de reboisement destinée à la réhabilitation du barrage vert dans les 13 wilayas du pays concernées.

Elle a souligné que le barrage vert est "un projet de développement pionnier, en Algérie, dont l’objectif est de créer des activités économiques et sociales en adéquation avec la spécificité des zones qu’il traverse, tout en permettant la création de richesses et d’emplois pour les habitants de ces régions".

Mme Mouloudji devait poursuivre sa visite de travail et d’inspection en présidant, au chef-lieu de wilaya, l’ouverture de la cinémathèque, et en inaugurant le théâtre de plein-air Zouleïkha Louadj, avant de visiter les pavillons de la Foire nationale du livre qui a ouvert ses portes le 24 décembre pour se poursuivre jusqu’au 4 janvier 2024.