Le prix Yahia-Bouaziz (1929-2007) des études historiques de la session 2022-2023 a été décerné samedi à Bordj Bou Arreridj au Dr. Hamza Boudersa, enseignant d’anglais à l’Ecole normale supérieure (ENS) Assia Djebar de Constantine.

Dans une déclaration à l’APS, Adlène Argoub, président de l’association culturelle Numidie "Achachen Thamegrent", initiatrice du concours, a indiqué que cet évènement culturel est un hommage au moudjahid et grand historien Yahia Bouaziz, un encouragement à la recherche scientifique en histoire et une contribution à l’animation culturelle.

Le lauréat du prix qui a récompensé son étude sur "le rôle intellectuel et littéraire de l’intelligentsia algérienne pendant la révolution algérienne 1954-1962" a remercié les organisateurs de cette initiative qui commémore la mémoire d’une grande figure de la culture dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

Neuf œuvres candidates ont été présentées au jury de ce concours initié par l’association culturelle Numidie avec le concours du réseau culturel Kafaa et la direction locale de la culture et des arts sous l’égide du wali Kamel Nouicer, selon les organisateurs. Yahia Bouaziz est né à Bordj Bou Arreridj au sein d’une famille conservatrice. Membre de l’Union générale des étudiants musulmans algériens avant le déclenchement de la Révolution, Bouaziz était membre de l’union des écrivains algériens et de la ligue des historiens algériens. Il est l’auteur de plus de 30 ouvrages sur divers thèmes de l’histoire dont "l’Emir Abdelkader, pionnier de la lutte algérienne", "Résumé de l’histoire de l’Algérie" et "La révolution El Mokrani et El Hadad".