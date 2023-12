L'Iran et l'Azerbaïdjan ont inauguré samedi un pont routier sur la rivière Astarachay. Il servira de nouveau passage de transit à la frontière orientale entre les deux pays, a rapporté le ministère iranien des Routes et du Développement urbain. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de Mehrdad Bazrpash, ministre iranien des Routes et du Développement urbain, et de Shahin Mustafayev, vice-Premier ministre azerbaïdjanais. Selon le ministère, le pont à quatre voies, construit avec 5,8 millions d'euros d'investissements en 22 mois, a une longueur de 89 mètres et une largeur de 30,6 mètres. Le pont dispose également d'un trottoir couvert de 2,5 mètres de chaque côté. Selon le ministère iranien, le pont contribuera à renforcer les capacités commerciales bilatérales et facilitera le transport de marchandises et de passagers entre les deux pays.