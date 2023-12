La saison de récolte de gousses de vanille en Ouganda pour la campagne 2024 débutera à partir du 5 janvier jusqu'au au 5 avril prochain, a annoncé le ministre de l’Agriculture, de l’Industrie animale et de la Pêche du pays, Fred Kyakulaga, soulignant que l'amélioration de la qualité de cette épice est "une priorité pour les autorités".

Deuxième producteur et exportateur africain de vanille après Madagascar, ce pays d'Afrique de l'est, compte améliorer la qualité de sa production notamment à travers la mise en place d'un nouveau calendrier qui prendrait en compte les variation régionales pour éviter la récolte de gousses immatures dans les zones de production.

"Le nouveau calendrier officiel défini par l’exécutif tient compte des variations régionales pour éviter la récolte de gousses immatures dans les zones de production", a expliqué le ministre ajoutant en outre que cette nouvelle réglementation permettra de lutter contre le trafic de gousses de vanille et de réduire le nombre d’intermédiaires dans la chaîne de commercialisation, qui offrent des prix dérisoires pour l’épice.

"En normalisant les périodes de récolte, nous visons à assurer une qualité constante pour les exportations sur le marché international afin non seulement d’améliorer la réputation de la vanille ougandaise, mais aussi d’obtenir des prix d’exportation plus élevés au profit des agriculteurs", explique M. Kyakulaga.

En raison des conditions climatiques particulières, la filière ougandaise peut récolter les gousses de vanille deux fois par an, une première fois entre juin et juillet et une seconde fois entre décembre et janvier. Pour s’assurer que le nouveau calendrier de récolte soit respecté, l’exécutif compte sur l’intervention des agents de vulgarisation et des forces de l’ordre. "?Dans les districts de Kagadi, Kasese et Kamwenge, où la vanille mûrit plus vite, nous exhortons les agriculteurs à ne pas récolter les gousses sans la présence d’un agent de vulgarisation.

La police sera aussi impliquée dans la supervision de la récolte afin de s’assurer que la bonne qualité est maintenue", a ajouté M. Kyakulaga. Durant la campagne de commercialisation de 2021/2022, le pays avait exporté 96 tonnes de l’épice pour une valeur de plus de 11,4 millions de dollars, selon les statistiques officielles.