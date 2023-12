Un tremblement de terre de magnitude 6,4 s'est produit au large de la province orientale indonésienne de Papouasie plus tôt dimanche, sans risque de provoquer un tsunami, a déclaré l'agence de météorologie, de climatologie et de géophysique du pays. L'agence météorologique avait précédemment indiqué que la magnitude du tremblement de terre était de 6,5. Le tremblement de terre s'est produit à 00H16 heure de Jakarta dimanche (17H16 GMT samedi). L'épicentre est situé à 1 km au sud de la régence de Sarmi dans la province de Papouasie et à une profondeur de 50 km, a précisé l'agence. Elle n'a pas émis d'alerte au tsunami, car les secousses du tremblement de terre ne seraient pas susceptibles de provoquer de vagues géantes.

L'Indonésie est fréquemment frappée par des tremblements de terre en raison de sa position sur une zone vulnérable appelée "la Ceinture de feu du Pacifique".