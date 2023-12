Au moins deux détenus ont été tués et six autres blessés après que des prisonniers ont déclenché un incendie jeudi soir dans une cellule de la prison uruguayenne de Comcar, à l'ouest de Montevideo, a annoncé vendredi le ministère de l'Intérieur. L'incendie s'est produit lorsque des détenus ont jeté un liquide inflammable par la fenêtre d'une cellule de cette prison dont le nom officiel est Unité 4 Santiago Vazquez. Luis Mendoza, directeur de l'Institut national de réhabilitation, a indiqué lors d'une conférence de presse vendredi qu'il s'agissait d'un "incident spécifique" et "non d'une émeute".

Il a confirmé que les corps de personnes décédées ont été retrouvés dans la cellule, où se trouvaient huit détenus, tandis que les blessés ont été hospitalisés, quatre d'entre eux souffrant de graves brûlures. Comcar accueille 4.900 détenus, soit près d'un tiers de la population carcérale du pays, selon les chiffres du commissaire parlementaire du système pénitentiaire. Le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'avec la création de près de 4.000 places de prison d'ici la fin du mandat du gouvernement actuel en 2025, la surpopulation, qui affecte quelque 2.500 détenus, sera surmontée.