Le nombre de personnes qui ont perdu la vie lors des récentes crues soudaines dans la province sud-africaine du KwaZulu-Natal est passé à 22, outre trois autres toujours portées disparues, a indiqué samedi le ministère de la Gouvernance coopérative et des Affaires traditionnelles du KwaZulu-Natal. Les fortes pluies du 24 décembre ont fait déborder la rivière Bellspruit, provoquant un débordement d'eau sur la route N11 à Ladysmith Town. Plusieurs véhicules qui circulaient sur la N11 et des habitations situées à proximité ont été emportés.

"Nomusa Dube-Ncube, la gouverneure de la province du KwaZulu-Natal, a examiné les dégâts causés par les crues soudaines, qui ont tragiquement coûté la vie à 22 personnes à la date de samedi, tandis que d'autres sont toujours portées disparues", a indiqué le département dans un communiqué. De son côté, le service météorologique sud-africain a averti que des averses et des orages sporadiques sont attendus dimanche dans la province du KwaZulu-Natal. Le ministère de la Gouvernance coopérative et des Affaires traditionnelles du KwaZulu-Natal a quant à lu i averti les habitants que des inondations sont toujours probables car le sol est encore saturé en raison des pluies passées.