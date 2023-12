Une vaste opération de reboisement de près de 10.000 arbustes a été lancée, samedi à Nâama, au niveau du site touristique protégé naturel de la commune de Mecheria, dans le cadre de la manifestation du Camp national des jeunes que la wilaya abrite du 29 au 31 décembre en cours.

Cette opération vise à inculquer la culture de reboisement chez les différentes franges de la société et réaliser une extension du couvert végétal au niveau du barrage vert. Il sera procédé dans le cadre de cette opération, à la mise en terre de diverses espèces, à l’instar du platane, l’eucalyptus, caroubier, cyprès et autres, sur une superficie de plus de 9 hectares au niveau du site touristique de Tiout, l’Oasis des monts des ksours, classée dans le cadre de la convention Ramsar comme aire naturelle protégée, dans la localité Houari Boumediene, de même que d’autres superficies à travers la commune de Mecheria et à l’intérieur du périmètre urbain, des quartiers et des espaces verts, ainsi que le long des axes routiers, a expliqué le conservateur des forêts, Zaoui Djamel.

Le même responsable a fait observer que d’importants moyens humains et matériels ont été mobilisés pour mener à bien cette opération, organisée en collaboration avec la Conservation des forêts et la Direction nationale de la Jeunesse et de Sports, en impliquant plusieurs associations activant dans l’environnement, ainsi que la Gendarmerie nationale, la Sûreté nationale, la Protection civile et diverses franges de la société.

A l’occasion, les agents de l’administration forestière mènent une campagne de sensibilisation auprès des participants à cette opération pour leur faire connaître l’importance du couvert végétal et leur apprendre les méthodes les plus adaptées de mise en terre et la manière de préserver les arbustes plantés dans le cadre du changement climatique, a ajouté la même source.

Le conservateur des forêts a expliqué, à l’occasion, que cette opération coïncide avec le lancement de la plantation de 50 ha d’arbustes steppiques

pour faire face à la dégradation de l’environnement dans les zones touchées par l’avancée du sable dans la wilaya et dans les endroits qui nécessitent une intervention pour rétablir l’écosystème. Dans le même sillage, les populations de ces zones bénéficient à la faveur de cette opération de deux aspects : le premier est lié à l’offre d’emplois et le second à la disponibilité, à moyen terme, de l’aliment fourrager aux éleveurs, à partir du couvert végétal, selon la même source.

Le wali, Lounes Bouzegza, en compagnie du directeur général de la Jeunesse du ministère de la Jeunesse et des Sports, Ayachi Ouahid, a donné le coup d’envoi de cette initiative, qui se poursuit jusqu’à demain dimanche, soulignant que celle-ci vise à redonner vie aux zones en détérioration de la wilaya et offrir une opportunité de plus pour faire du camping, faire connaissance avec les jeunes et promouvoir les sites touristiques dont la wilaya dispose.