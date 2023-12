Le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana, a affirmé, samedi à Djelfa, l’impératif d'adopter une vision économique, à court et moyen termes, dans la gestion et l'exploitation des lignes ferroviaires, inaugurées dernièrement dans la wilaya.

Après avoir assuré que la "dimension sociale" de ce moyen de transport "est désormais acquise pour les citoyens de Djelfa" le ministre a souligné la nécessité d’adopter "une vision stratégique à dimension économique" dans sa gestion, en assurant notamment le transport des marchandises et l'accompagnement des opérateurs économiques locaux, tout en prenant en considération les spécificités de cette wilaya.

A la gare ferroviaire d'Ain Ouessara, un exposé a été présenté à M. Zahana sur les indicateurs d'exploitation de la ligne ferroviaire pénétrante Boughezoul (Médéa)-Djelfa-Laghouat. Un accent particulier a été mis, dans cet exposé, sur le soutien financier assuré par l’Etat au prix du billet du train, dont le coût réel est estimé à 1000 DA, tandis que la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a fixé son prix entre 150 et 250

DA, la différence étant payée par l’Etat algérien. Sur place, le ministre des Transports a appelé les responsables de l'entreprise à œuvrer au "renforcement de la vision économique dans la gestion des lignes ferroviaires, afin d'assurer un équilibre financier pour la SNTF, parallèlement à son rôle majeur dans la consécration du caractère social de l'Etat au service des citoyens". "Ce fait représente une importance cruciale pour le président de la République", a déclaré le ministre.

M. Zahana a, également, souligné la nécessité d'accorder "l'intérêt nécessaire à la qualité des services offerts aux citoyens, au même titre que le respect des horaires des trains et la garantie de toutes les conditions nécessaires au bien être des citoyens et à la facilité de leurs déplacements".

L’opportunité a, aussi, donne lieu à un exposé détaillé sur l’état des lieux du secteur des transports à Djelfa, ayant notamment porté sur le programme complémentaire accordé dernièrement à la wilaya, sur décision du président de la République.

"La visite d’aujourd’hui a pour but d’évaluer l’état de mise en œuvre de ce programme complémentaire et de veiller à sa concrétisation", a souligné le ministre des Transports. Il s'est, par la suite, rendu sur le site du projet de l'aérodrome de "Thelthi", à la sortie- Est de la ville de Djelfa, affecté, dans le cadre du programme complémentaire, d’une enveloppe de 255 millions DA, destinée à la réalisation, en 2024, d'une clôture de protection, d'une tour de contrôle et d'une piste d'atterrissage pour avions, qui seront exploités, à titre exceptionnel et en cas de nécessité, pour le traitement des arbres du barrage vert, mitoyen à cet aérodrome (avions pour l’épandage de pesticides ou l’extinction d'éventuels incendies). Durant son passage à la gare routière de Djelfa, le ministre s’est félicité de la qualité des prestations numériques, mises dernièrement à la disposition des voyageurs, dont un système d'information pour le programme des trains et l'achat de billets à distance. Il a également effectué une visite au siège de l’entreprise des transports urbains et suburbains de la wilaya, où il écouté les doléances des travailleurs.

Le ministre des Transports a clos sa visite à Djelfa par une inspection du siège de la direction locale du secteur, où il s’est entretenu avec les employés et s’est enquis de la méthodologie de travail adoptée dans le cadre du programme de numérisation des prestations du secteur.