Les participants au deuxième atelier sur "les mécanismes pour garantir la qualité du service public et le renforcement de la transparence" ont insisté samedi à Oran sur la nécessité de moraliser le service public et d’humaniser la relation entre l’administration et le citoyen.

Lors de cet atelier, organisé dans le cadre de la rencontre régionale intitulée "le citoyen au cœur de l’intérêt du président de la République et la transparence est la base de la qualité du service public", les participants ont souligné l’importance d’améliorer les conditions d’accueil des citoyens et d’adopter un mécanisme pour ancrer la culture du service du citoyen chez les fonctionnaires et agents publics.

Les participants ont également souligné "la mise en place de critères de référence de la qualité du se vice public, la poursuite de l’amélioration et de la simplification des mesures administratives pour garantir la transparence pour bénéficier du service public, en plus de la mise en place de mécanismes pour déterminer les défaillances afin de les combler, en plus de l’amélioration permane nte de l’acte de fonctionnalité du service public".

L’accent a été également mis sur la coopération et la coordination entre l’instance du médiateur de la République et les différentes administrations et institutions publiques pour améliorer la performance des structures publiques et fixer les indicateurs à adopter pour estimer la qualité du service public. La détermination des modalités d'évaluation des conditions d'accueil des citoyens et la mise en place de mécanismes et de moyens suffisants pour l’étude des besoins des citoyens ont également été soulignés par les participants à l’atelier, et ce en identifiant les directives et les tendances de l’opinion publique, en renforçant les décisions prises sur cette base et en améliorant les capacités professionnelles, à travers des programmes de formation visant à changer les comportements pour garantir l’amélioration de la qualité du service public. Les participants ont également souligné la nécessité de définir des mécanismes d'évaluation périodique des mesures administratives, dans le cadre d’une démarche visant à simplifier, actualiser et adopter la nomenclature des bases d’un comportement de la fonction publique et le suivi de son exécution.

A noter que le médiateur de la République Madjid Ammour a visité le siège de la délégation du médiateur de la République d’Oran sis dans la commune de Bir El Djir, où il s’est enquis des conditions de travail des agents et du mode de traitement des requêtes des citoyens. Cette rencontre, initiée par l’instance du médiateur de la République en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, a vu la participation de 17 wilayas de l’Ouest et du Sud-ouest du pays.