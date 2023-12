Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 21.672 martyrs depuis le 7 octobre dernier, a indiqué samedi le ministère palestinien de la santé.

Cent soixante-cinq Palestiniens sont tombés en martyrs et 250 autres blessées au cours des dernières 24 heures, a précisé la même source, qui a aussi fait état de 56.165 personnes blessées depuis le 7 octobre.

Seul 1% des blessés ont été évacués vers l'étranger depuis le point de passage de Rafah, a souligné le ministère.

D'autre part, 312 soignants sont tombés en martyrs depuis le 7 octobre, a-t-il indiqué.

Parmi les milliers de Palestiniens arrêtés lors de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza, 99 soignants sont toujours détenus par l'armée de l'occupation, a ajouté le ministère.

Les détenus ont été soumis à "des tortures physiques et psychologiques, la faim, la soif, la privation de sommeil, et des interrogatoires continus dans le froid", a-t-on également dénoncé. Au total, 23 hôpitaux et 53 centres de santé ne fonctionnent plus à cause des bombardements de l'armée israélienne, et 104 ambulances ont été détruites, toujours selon la même source.

Le ministère palestinien de la Santé à Ghaza a appelé samedi la communauté internationale à envoyer plus d'aide médicale et à faciliter l'évacuation d'un plus grand nombre de blessés. Il demande des "mesures urgentes" pour protéger les hôpitaux de ce territoire palestinien. Depuis le 7 octobre, l'armée sioniste mène une guerre dévastatrice contre l'enclave palestinienne, ce qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent, selon les autorités palestiniennes et des sources onusiennes.