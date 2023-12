Les effets du changement climatique se sont accélérés en 2023 avec un nouveau lot de séismes, d'inondations, de feux de forêts et de températures défiant les saisons, mettant de nouveau à l'épreuve la solidarité internationale, où l'Algérie s'est encore une fois distinguée, tant par l'importance de ses aides humanitaires que par l'héroïsme de ses équipes d'intervention dépêchées sur place.

En termes de réchauffement climatique, les mois de juillet et d'août 2023 ont été qualifiés par l'Observatoire européen Copernicus des plus chauds jamais enregistrés dans l'hémisphère nord.

Ce nouveau record a amorcé, selon le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, "l'effondrement climatique dans la planète terre".

Dans le même contexte, l'Agence mondiale météorologique (OMM) des Nations unies a affirmé que l'année 2023 aura été l'une des plus chaudes enregistrées jusque-là, soulignant que "l'apparition plus tôt cette année (en avril) du phénomène El Nino, est la principale raison de ce réchauffement".

La même source a indiqué qu'en raison des températures caniculaires dépassant les 55 et 56 C dans de nombreuses régions à travers le monde, des records d'incendies ont été enregistrés dans de nombreux pays, à l'instar du Canada, des Etats-Unis et de la Grèce, où des millions d'hectares du couvert végétal ont été dévastés.

Pour sa part, le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) a affirmé qu'en raison du phénomène El Nino survenu précocement, la sécheresse est venue comme jamais à bout de millions d'hectares de cultures, notant que "cette donne a amplifié la famine dans de nombreux pays".

En outre, l'année 2023 aura été également, d'après l'ONU, l'une des pires en termes de séismes et d'inondations, affirmant que "les tremblements de terre ayant frappé, entres autres, la Turquie et la Syrie (plus de 55.000 morts) et les inondations survenues notamment en Libye et en Afrique de l'Est, ont mis à rude épreuve les capacités d'intervention des Nations unies".

"En Somalie, les inondations ont contraint 300.000 personnes à quitter leurs foyers et exposé des centaines d'autres milliers à l'insécurité alimentaire", a indiqué l'ONU, les qualifiant "d'historiques et d'événement unique en son genre qui n'arrive qu'une fois par siècle".

De même, les tempêtes Daniel, Cirian, Domingos et Elias ont été au rendez-vous en 2023, faisant des centaines de victimes et des dégâts incommensurables, particulièrement en Europe.

Selon la société d'assurance Swiss Re, les catastrophes naturelles enregistrées en 2023 ont causé des pertes économiques estimées à 260 milliards de dollars.

Reconnaissance mondiale envers l'héroïsme de la Protection civile

Considérée, à juste titre, comme l'une des constantes nationales, la solidarité algérienne avec les peuples en souffrance et victimes de catastrophes naturelles s'est réaffirmée et distinguée une fois de plus en 2023, poussant la communauté internationale à la saluer et à la citer comme un exemple à suivre.

Acheminées dans des avions spéciaux en un temps record, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, les aides humanitaires de l'Algérie comprenant des vivres, des médicaments, des tentes et autres produits, ont contribué, de l'avis des concernés, largement au soulagement et à la prise en charge des besoins des sinistrés, entres autres, des séismes frappant la Turquie et la Syrie et des inondations en Libye.

En outre, les équipes d'intervention de la Protection civile dépêchées sans délai en Turquie, en Syrie et en Libye pour mettre à profit leur expérience, ont tout bonnement impressionné le monde au regard du nombre de personnes sauvées in extremis sous les décombres.

Le journal américain The Washington Post a qualifié les sapeurs-pompiers algériens à qui il a consacré tout un reportage, de "héros".

Les présidents turc et syrien, respectivement Recep Tayyip Erdogan et Bachar al-Assad, ont vivement félicité les secouristes algériens, affirmant que "leur héroïsme découle de celui du peuple algérien forgé par tant d'épreuves".

Pour leur part, les autorités libyennes ont exprimé leur gratitude et reconnaissance au gouvernement algérien et aux équipes de la Protection civile dépêchées dès les premiers jours suivant les inondations meurtrières à Derna.

De même, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Parlement arabe ont salué le courage et l'héroïsme des pompiers algériens ayant permis de rendre le sourire à beaucoup de familles.

Il est à rappeler, par ailleurs, que les efforts de l'Algérie en vue de prévenir les catastrophes naturelles sont à l'avant-garde dans le continent africain.

La mise en place d'un mécanisme africain de réponse aux catastrophes naturelles, sur initiative du président de la République, a été largement saluée par les dirigeants et peuples africains.