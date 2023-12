Onze (11) individus recherchés par la justice ont été appréhendés à Tizi-Ouzou durant le mois de décembre courant, a rapporté hier vendredi un communiqué de la sûreté de wilaya.

Il s'agit de quatre (4) individus recherchés pour possession et commercialisation de produits stupéfiants, deux (2) pour escroquerie, trois (3) pour faux et usage de faux et de deux (2) autres pour vol. Présentés devant les juridictions compétentes, ils ont été placés en détention provisoire, ajoute la même source.