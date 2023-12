Cent cinquante-six (156) personnes ont péri et 3025 autres ont été secourues, depuis janvier 2023, suite à l'inhalation du monoxyde de Carbonne (CO), selon un bilan rendu public samedi par la Protection civile, qui rappelle les consignes de sécurité obligatoires à prendre en considération.

"Ces drames sont souvent dues à des erreurs de prévention en matière de sécurité, à l'absence de ventilation, au mauvais montage et défaut d'entretien, ainsi qu'à l'utilisation de certains appareils qui ne sont pas destinés au chauffage", note la même source qui appelle au respect des "bons gestes préventifs". A ce propos, la Protection civile recommande aux citoyens d'appeler le numéro d'urgence (14) ou le numéro vert (1021) en précisant l'adresse exacte et la nature de l'accident pour une prise en charge "rapide et efficace".