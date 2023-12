Les réserves de change de l'Inde ont augmenté pour la sixième semaine consécutive, atteignant un sommet sur 21 mois de 620,44 milliards de dollars au 22 décembre, selon les données de la Reserve Bank of India (RBI) .

Ces données indiquent que les réserves de change ont augmenté de 4,47 milliards de dollars au cours de la semaine de référence, après avoir grimpé d'un total de 25,65 milliards de dollars au cours des cinq semaines précédentes.

Pour la semaine concernée par les données sur les réserves de change, la roupie s'est échangée dans une fourchette de 82,9050 à 83,2800 par rapport au dollar et a enregistré sa plus forte perte hebdomadaire depuis plus de deux mois.

La monnaie s'est stabilisée à 83,2075 vendredi, perdant 0,5 % de sa valeur en 2023, sa plus faible variation annuelle en pourcentage depuis au moins 20 ans.