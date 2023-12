Quatre (04) nouveaux produits de la finance islamique, dédiés aux entreprises, aux particuliers, aux professionnels et aux promoteurs immobiliers, seront lancés, dans les prochains jours, par la Banque nationale d'Algérie (BNA), indique dimanche un communiqué de cette banque publique.

Il s'agit de financements baptisés "Salam", "Istisna'a - promotion immobilière", "Certificat d'investissement" et "Istisna'a Dari", explique la même source, soulignant que la commercialisation de ces produits intervient après que la banque ait reçu l'autorisation de la Banque d'Algérie.

S'agissant du produit "Salam", il est destiné aux commerçants, professionnels et entreprises ayant une activité commerciale ou de production, selon la banque qui précise que "le financement peut atteindre 100% des besoins en financement exprimés par le client".

Quant au produit "Istisna'a - promotion immobilière", il s'adresse exclusivement aux promoteurs immobiliers, ajoute le communiqué, notant que cette formule est dédiée au financement de la réalisation de projets immobiliers, des promotions immobilières, d'extension, d'aménagement, ainsi que la rénovation de biens immobiliers.

Pour le "Certificat d'investissement", c'est un produit de placement permettant aux entreprises, aux particuliers et aux professionnels d'investir dans le panier de projets de financement engagés par la Banque.

Le placement se décline sous deux formes : avec rémunération ou sans rémunération, selon la BNA.

Concernant le produit "Istisna'a Dari", il est destiné au financement des opérations de construction, d'extension ou d'aménagement d'une habitation des particuliers, annonce la Banque publique qui explique que le montant de financement peut atteindre 100% du coût des travaux avec une durée de remboursement pouvant s'étaler jusqu'à l'âge de 75 ans.

La commercialisation de ces quatre nouveaux produits de financement et d'épargne conformes aux préceptes de la Charia Islamique constitue "une étape supplémentaire à notre démarche d'enrichissement permanent de notre gamme de produits et d'optimisation de l'expérience client", affirme le communiqué.

Ces quatre nouveaux produits qui viennent enrichir une offre composée d'une quinzaine d'autres produits conformes aux préceptes de la Charia, commercialisés déjà par la Banque, permettent de "répondre à une demande plus large et plus diversifiée de notre clientèle", rappelle la BNA.

En plus de ses efforts con sentis dans la diversification et l'enrichissement permanent de sa gamme de produits et de financements islamiques, la BNA a "beaucoup" investi dans l'extension de son réseau commercial dédié à la Finance Islamique, a-t-elle expliqué, rappelant que son réseau dédié à cette activité compte onze (11) agences et Cent-quatre (104) guichets, soit cent quinze (115) représentations réparties sur l'ensemble du territoire national.

Le lancement des nouveaux produits de financement et d'épargne islamiques, combiné à cet investissement dans l'extension de son réseau dédié à la Finance Islamique, ne font que "renforcer le leadership de la BNA dans cette activité inscrite comme un axe majeur de son développement, en adéquation avec les orientations des Pouvoirs Publics en matière de collecte de ressource et d'inclusion financière", conclut le communiqué.