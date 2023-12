Couleur tristoune, chevelure raplapla, chute de cheveux... au sortir de l'hiver, nos cheveux ont rarement la grande forme. Comme la nature, ils vont profiter des premiers beaux jours pour renaître. Mais un petit coup de pouce peut quand même s'avérer utile.

"La vie et la pousse du cheveu dépendent de l'équilibre alimentaire, explique le Dr Nadine Pomarède, dermatologue, coauteur de Mon cahier beautyfood, car il se nourrit des nutriments apportés par la circulation sanguine jusqu'à la racine du cheveu. En cas de régime alimentaire strict ou déséquilibré, une chute survient très rapidement".

UNE LÉGÈRE CHUTE, C'EST NORMAL

L'hiver, les cheveux souffrent de l'humidité, du froid, des séchages répétés et des changements de température. Ils en sortent fragilisés. De plus, la chevelure, comme le corps, fait aussi son grand nettoyage de printemps et se "purge" de tout ce qui a pu s'accumuler pendant la période hivernale. Résultat : une chute de cheveux qui peut durer 4 à 6 semaines.

C'est souvent le cas au printemps comme à l'automne, question d'horloge physiologique. Sur une chevelure en pleine santé, la chute doit s'arrêter au bout de quelques semaines et les cheveux repousser aussi nombreux et épais que ceux qu'ils remplacent. Mais si vos cheveux ont déjà tendance à s'affiner, ces chutes saisonnières ne seront pas anodines : vos repousses ne seront pas forcément identiques aux précédentes et votre chevelure risquera de s'appauvrir.

La solution : utilisez un produit spécifique antichute pendant la durée de la saison (trois mois). Certains s'appliquent après chaque shampooing, d'autres quotidiennement.

DES GOMMAGES ET MASSAGES POUR LES DÉTOXIFIER

C'est souvent à cette saison que le cuir chevelu démange, ou que des pellicules apparaissent. Pour éliminer les impuretés et les toxines accumulées pendant l'hiver sur le cuir chevelu, qui peuvent l'asphyxier (ce qui favorise leur chute), ainsi que les silicones et autres substances qui alourdissent le cheveu, faites un gommage capillaire une fois par semaine. Certains shampooings font aussi gommage.

Choisissez-les au sel marin si vous avez naturellement le cuir chevelu gras, évitez-le au contraire si vous l'avez sec ou sensible ou si vous avez les cheveux colorés, et privilégiez alors le sucre ou les noix et noyaux finement broyés. Vous pouvez opter pour un préshampooing à l'argile.

La méthode : appliquez le produit raie par raie sur cheveux humides pour le gommage, secs pour le préshampooing. Une fois le produit réparti sur toute la chevelure, massez doucement durant quelques minutes, puis rincez à l'eau tiède. Prenez aussi le temps de masser régulièrement votre cuir chevelu, surtout le pourtour, pour activer la microcirculation, et donc une meilleure pousse.

DES SOINS CAPILLAIRES POUR LES FORTIFIER

L'hiver rend nos cheveux ternes, cassants et secs. Dès l'arrivée du printemps, il est nécessaire de les réparer et les muscler. On choisit donc un shampooing et des soins fortifiants, pour apporter davantage de résistance. Pour renforcer la fibre capillaire, il faut faire attention à la composition de ses produits et privilégier les huiles.

La bonne formule : l'huile de ricin est connue pour favoriser la pousse ; celle de coco contient des acides gras qui renforcent la fibre capillaire en profondeur, la protège des impuretés et de l'excès de sébum ; l'huile de germe de blé est très riche en bêtacarotène ainsi qu'en vitamines A, B, C et E. Les protéines de quinoa, de blé, de soja, de riz ou de soie ont aussi des vertus protectrices et structurantes, et l'amla, plante ayurvédique indienne, ralentit la chute, favorise la pousse et fortifie la fibre.

1/4 - Des protéines pour les cheveux solides

La remarquable solidité du cheveu est liée à son composant majeur, la kératine. Pour fabriquer une kératine de qualité, il faut logiquement consommer des protéines, de préférence animales (poulet, bœuf, thon, fromages). Pas de panique pour les végétariennes : elles peuvent se rabattre sur le soja, les lentilles, le quinoa.

2/4 - Des vitamines du groupe B pour les faire pousser

Synthèse de la kératine, assainissement du follicule pileux, fortification des racines : en jouant à la fois sur la pousse du cheveu et sa matière, les vitamines du groupe B sont littéralement les vitamines pro-cheveux. On les trouve dans les viandes (abats, viande rouge, volaille), les œufs, les poissons et fruits de mer, le germe de blé, les légumes secs, les fruits secs, la levure de bière...

3/4 - Du fer pour empêcher la chute

Le fer est indispensable aux globules rouges, il apporte de l'oxygène au cuir chevelu et intervient dans la structure de la kératine. Une anémie et c'est la cata assurée. "En cas de chute de cheveux importante, le bilan sanguin inclura toujours le dosage du fer", souligne la dermatologue. Le fer animal (boudin noir, bœuf, œuf, huître) est mieux absorbé que le fer végétal (pois chiches, lentilles, épinards, graines...), mais l'idéal reste de varier les sources. Et pour booster son assimilation, on l'associe à de la vitamine C, par exemple avec un filet de jus de citron ou du persil.

4/4 - Du soufre et du zinc pour les protéger

Le soufre et le zinc sont essentiels à la formation du cheveu : le premier cimente entre elles les protéines de la kératine, tandis que le second lie les terminaisons soufrées de ces mêmes protéines. On pioche le zinc dans les huîtres, le foie, le germe de blé (encore lui !), le pain complet, le bœuf. Pour le soufre, on mise sur les œufs, l'ail, l'oignon, la viande, le poisson.