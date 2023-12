Le Médiateur de la République, Madjid Ammour a indiqué samedi à Oran, que l’amélioration de la prise en charge des citoyens, qui s’opère actuellement en coopération avec plusieurs instances, dont la médiation de la République et le ministère de l’Intérieur est une concrétisation de l’un des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

M. Ammour a indiqué, lors de la séance d'ouverture du premier colloque régional intitulé "le citoyen est au cœur de l’intérêt du président de la République et la transparence est la base d'un service public de qualité", en coordination avec le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et la Haute Autorité pour la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption, que "ce qui a été réalisé, aujourd'hui, en coopération avec les autorités locales au niveau national, est le résultat de la volonté politique du président de la République et son engagement qu'il a respecté".

Il a appelé, lors de ce col loque qui a vu la participation de la présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, Salima Mesrati, à "un travail conjoint entre les différentes instances pour promouvoir la relation entre l'administration et le citoyen à la hauteur de ses aspirations, en tant que l’une des priorités du président de la République, qui l'a placé au centre de toutes les politiques publiques dans l’accomplissement de ses obligations visant à protéger les droits des citoyens et à consacrer l'Etat de droit".

M. Ammour a salué l'étroite coopération entre l'instance du médiateur de la République et le ministère de l’Intérieur, pour la prise en charge des préoccupations des citoyens, à travers la coordination dans le traitement des requêtes des citoyens via des mécanismes mis en place au niveau local et central, notamment les cellules locales de coordination et du suivi des délégations locales du médiateur de la République et les Inspections générales des wilayas, qui constitue un exemple fort de l’intérêt accordé par les pouvoirs publics pour la prise en charge des préoccupations des citoyens.

Le médiateur de la République a souligné que "l'effort visant à assurer une prise en charge optimale des préoccupations des citoyens passe inévitablement par l'amélioration du service public et l'élimination de tous les obstacles bureaucratiques qui pèsent sur le citoyen et entravent ses intérêts, qui peuvent être diagnostiqués à travers une évaluation continue des requêtes réceptionnées et des registres de doléances".

Ceci passe également, selon M. Ammour, par un "traitement ciblé de leurs problèmes pour pouvoir en diagnostiquer les causes, afin de nous permettre d'identifier tous les dysfonctionnements qui ont empêché la fourniture du service public et d’œuvrer à prendre les mesures nécessaires pour corriger toutes les situations qui entravent le bon fonctionnement des différents équipements publics".

Le même responsable a ajouté que "l’enjeu, aujourd’hui, est la prise en charge idéale des préoccupations du citoyen, dans le cadre du respect des lois et réglementations en vigueur", soulignant que "bénéficier d’un service public de qualité nécessite de faciliter l’accès à l’information, tout en progressant vers la généralisation de la numérisation, en développant l'administration électronique et en poursuivant la simplification des démarches administratives et l'amélioration de l'accueil".

Pour sa part, l'Inspecteur général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Belaïd Taiti, a indiqué que l'analyse des pétitio ns qui parviennent au ministère de l'Intérieur en provenance de l'instance du médiateur de la République focalise sur les dossiers de l’habitat des divers programmes, le développement local, l'emploi et les questions d'intégration.

L’instance du médiateur de la République a organisé cette rencontre régionale en présence des délégués du médiateur de la République, des inspecteurs des wilayas et des cadres locaux de 17 wilayas, durant laquelle les participent débattent de l’amélioration du traitement des requêtes des citoyens soulevées devant les délégués locaux du médiateur de la République et leur prise en charge.