Un groupe d'élèves majors de promotions venus des wilayas de Sétif, de Touggourt et de Chlef ont effectué, samedi, une visite pédagogique au siège de l'Assemblée populaire nationale (APN), en vue de connaître le rôle de cette institution législative, a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Ce groupe comprend des élèves de la commune de Beida Bordj (Sétif), du collège Sayah Benaissa de la commune d'El Alia (Touggourt), ainsi que des élèves de l'Ecole coranique de l'Association Al-Irchad Wal Islah de la commune de Dahra (Chlef), précise la même source.

Cette visite pédagogique a permis aux élèves de prendre connaissance des différents services de l'APN et de connaitre les missions et le rôle de cette institution constitutionnelle.

Ces élèves ont également reçu "des explications sur le développement de cette institution constitutionnelle, depuis son passage du système monocaméral au système bicaméral".

Au terme de cette visite, les élèves ont pris une photo souvenir pour immortaliser leur passage au siège de l'APN, conclut le communiqué.