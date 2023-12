Chargé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, samedi, la cérémonie d'installation de Mme Rabia Kherfi en tant que présidente du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), en remplacement de M. Bouchenak Khelladi et ce, conformément à la décision prise par le président de la République le 20 décembre 2023.

A cette occasion, le Premier ministre a mis en avant "l'importance majeure accordée par le président de la République à cette instance constitutionnelle consultative, pour la hisser à la place qui lui sied, en tant que partenaire actif pour les activités gouvernementales et un cadre propice au dialogue, à l'analyse, à l'évaluation et à la prospective sur diverses questions économiques, sociales et environnementales". M. Larbaoui a exhorté, en outre, au "renforcement et à l'élargissement de la contribution des différents acteurs de la société civile et de notre communauté nationale à l'étranger à l'action du CNESE dans le souci d'appuyer les efforts nationaux initiés par le président de la République en matière de développement socio-économique et environnemental". Le Premier ministre a présenté, à cette occasion, ses félicitations à Mme Kherfi pour "la confiance placée en sa personne par le président de la République", exprimant sa conviction qu'elle "pourra accomplir ses missions de manière positive, compte tenu de sa compétence avérée et de sa longue expérience dans la gestion du secteur économique".

Par ailleurs, le Premier ministre a présenté ses remerciements à M. Khelladi pour "ses efforts consentis tout au long de sa présidence du Conseil et pour son engagement au service de la patrie". Lors de cette cérémonie, une minute de silence a été observée en hommage au Général-major à la retraite, ancien ministre de la Défense nationale, le moudjahid Khaled Nezzar, décédé vendredi après un long parcours plein de dévouement au service de la patrie.