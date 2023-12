Le chef de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) s'est déclaré vendredi "très préoccupé" par la menace croissante posée par les maladies infectieuses dans la bande de Ghaza, depuis le début de l'agression sioniste.

"Alors que les gens continuent d'être massivement déplacés dans le sud de Ghaza, avec certaines familles contraintes de déménager à plusieurs reprises et beaucoup s'abritant dans des établissements de santé surpeuplés, mes collègues de l'OMS et moi restons très préoccupés par la menace croissante des maladies infectieuses", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur le réseau social X (ex-Twitter).

"De la mi-octobre à la mi-décembre, les personnes vivant dans des abris ont continué à tomber malades", a-t-il ajouté. Le Dr Tedros a précisé que près de 180.000 personnes souffraient d'infections des voies respiratoires supérieures, tandis que 136.400 cas de diarrhée ont été enregistrés, dont la moitié chez les enfants de moins de cinq ans. Le chef de l'agence de santé des Nations unies a ajouté qu'il y avait eu 55.400 cas de poux et de gale, 5.3 30 cas de varicelle, ou encore 42.700 cas d'éruptions cutanées dont 4.722 d'impétigo.

"L'OMS et ses partenaires travaillent sans relâche pour aider les autorités sanitaires à accroître la surveillance et le contrôle des maladies en fournissant des médicaments et des kits de test, pour détecter et apporter des réponse rapides aux maladies infectieuses telles que l'hépatite, et en essayant d'améliorer l'accès à l'eau potable, à la nourriture, à l'hygiène", a ajouté M.Tedros.