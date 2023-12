Un homme de 33 ans a reconnu avoir poignardé à mort sa femme et ses deux filles et noyé ses deux garçons à Meaux, près de Paris et a été écroué jeudi. Le père de famille a été mis en examen jeudi pour homicides volontaires aggravés et placé en détention provisoire, a annoncé jeudi le procureur de la République, Jean-Baptiste Bladier. L'homme a aussi été mis en examen pour tentative d'assassinat de son père.

Durant sa garde à vue, il a assuré qu'il avait "entendu des voix" lui demandant de "faire du mal" sans parvenir à "identifier un élément déclencheur de son passage à l'acte", toujours selon le procureur cité par l'AFP. "Il a précisé que, depuis les faits, il ne +ressentait rien+ et +se sentait vide+", a ajouté Jean-Baptiste Bladier.

La question du suivi psychiatrique s'est posée d'emblée pour cet homme sous traitement pour des troubles psychotiques et dépressifs.