Les unités du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Bordj Bou Arréridj ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans contrebande internationale de véhicules et ont arrêté deux (2) individus impliqués dans l’affaire, a-t-on appris vendredi de ce corps constitué.

L’opération a été concrétisée sur la base de renseignements dénonçant un individu activant dans le cadre d’un réseau international de contrebande de véhicules étrangers introduits de manière "illégale" sur le territoire national, jusqu’à la wilaya de Bordj Bou Arréridj pour falsifier leurs numéros de série (châssis) dans le modèle et les documents en vue de les revendre, a déclaré à la presse le capitaine Oussama Aroua du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale.

L’intensification des investigations et une descente dans l’atelier où s’effectue l’activité suspecte ont permis la saisie de 8 camions de diverses catégories et marques, falsifiés techniquement et redressés à froid en plus de 5 carrosseries de camions dont 2 démontées et découpées sans numéro de série (châss is) dans le modèle et sans la plaque du constructeur en plus du sceau de l’Etat des services des mines qui est utilisé dans la falsification des numéros de série (châssis) dans le modèle des véhicule et les pièces en acier portant des têtes en numéros et lettres utilisées dans le redressement à froid des numéros de série (châssis) dans le modèle, selon la même source.

L’opération a permis également la récupération de 9 cartes d’inscription de divers camions, outils et équipements utilisés dans l’opération de falsification via le redressement à froid des numéros de série (châssis) des différentes catégories de camions, a ajouté la même source. Après l’achèvement de toutes les procédures réglementaires, les deux suspects ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes territorialement, a ajouté la même source.