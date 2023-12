La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, a rendu visite, mercredi à Alger, à un groupe d'enfants aux besoins spécifiques en ateliers d'innovation éducative et création artistique, lors d'une Journée consacrée à cette frange de la société, organisée dans le cadre du programme complémentaire de divertissement pédagogique durant les vacances d'hiver.

Au Palais des Rais (Bastion 23), la ministre de la solidarité nationale, accompagnée du Wali délégué de la Daira de Bab El Oued, Ahmed Benyoucef, a ainsi passé en revue plusieurs petits groupes d'élèves issus notamment des Ecoles, pour Enfants handicapés auditifs de Rouiba (Ex. Mohammadia) et de Jeunes Sourds et Muets de Baraki, ainsi que ceux du Centre pédagogique pour Enfants inadaptés mentaux de Birkhadem.

Le rendu de ces Enfants, aux sourires radieux, a été mis en valeur dans des ateliers de, Makrami (techniques de tressage), couture, broderie, dessin sur papier, jute, poteries et gravure sur verre, et autre.

Convié à cette rencontre d'entretien des connaissances, l'animateur et conteur au Musée "Khdaoudj El Amia", Abdelghani Mounir a rappelé aux enfants la grandeur de l'histoire de la Marine algérienne à travers le parcours glorieux de Rais Hamidou (1770-1815). Kaouthar Krikou a rappelé que cette journée entrait dans le cadre de la "coordination intersectorielle entre le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme et celui de la Culture et des Arts pour l'efficacité et l'optimisation de la prise en charge des Enfants aux besoins spécifiques sur les plans pédagogiques et psychologique, ainsi que la découvertes des jeunes talents dans les domaines de la Culture et de la création". Auparavant, Kaouthar Krikou, accompagnée d'un groupe d'Enfants handicapés auditifs, a visité l'espace consacré aux ateliers de divertissement et de jeux éducatifs baptisé "Espace du petit marin", ainsi que la grande exposition "Marins aux rangs de Sultans", dédiée aux différents Chefs de la Marine algérienne durant l'époque ottomane, rappelant également qu'"il était important de faire connaitre la glorieuse histoire de la Marine algérienne et ses grands chefs et valeureux guerriers à nos enfants".