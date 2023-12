Le groupe Sonelgaz a tenu, jeudi à Alger, son Assemblée générale (AG), sous la présidence du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, indique un communiqué du ministère.

"Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a présidé, ce jeudi 28 décembre 2023 au siège de la direction générale du groupe Sonelgaz, les travaux de l'Assemblée générale (AG) du groupe, en présence du PDG de Sonelgaz et des membres de l'AG", lit-on dans le communiqué. Les travaux de l'AG, ajoute la même source, ont été consacrés à l'examen et au débat de nombre de sujets et de dossiers inscrits à l'ordre du jour, notamment ceux relatifs aux activités et aux projets de développement du groupe, ainsi qu'à la gestion et à l'approvisionnement.

La réunion de l'AG était, également, l'occasion d'évoquer "le plan de développement des infrastructures énergétiques 2024-2029 des filiales de Sonelgaz, ainsi que le programme de Sonelgaz dédié aux énergies renouvelables", conclut la source.