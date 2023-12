Le Salon national de l'investissement vert, organisé par l'association "Rencontre des jeunes d'Algérie" a fermé ses portes, jeudi à Alger, avec la distinction de trois projets innovants dans le domaine de l'économie circulaire.

Les membres du jury ont choisi trois projets présentés par des jeunes participants, issus de 30 wilayas, dans les domaines du recyclage du bois et du papier, de l'utilisation des aliments pour animaux de la serriculture, ainsi qu'un projet axé sur le recyclage des déchets végétaux et alimentaires.

A cet égard, le président de "Rencontre des jeunes d'Algérie", Abdelmalek Belaouar, a affirmé que les trois projets primés parmi 90 projets innovants "bénéficieront d'un accompagnement et d'un soutien en vue de les concrétiser sur le terrain", saluant par la même occasion "le soutien et l'intérêt que l'Etat accorde à la jeunesse afin de l'intégrer dans la vie publique et de contribuer au développement économique".

De son côté, le président du Haut conseil de la langue arabe (HCLA), Salah Belaid a salué cette initiative qui concrétise, selon lui, "la stratégie tracée pa r l'Etat pour encourager les jeunes et les accompagner dans la concrétisation de leurs projets et idées".

Pour leur part, des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont mis en avant "les réformes entreprises par l'Etat et qui ont permis l'accès de la jeunesse, notamment aux assemblées élues, en tant que force sur laquelle on peut compter pour réaliser la renaissance économique".

A ce occasion, une convention a été signée visant à accompagner les projets présentés dans le domaine du recyclage et de l'économie circulaire.