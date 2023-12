Plus de 1.900 abonnés bénéficient des prestations du réseau fibre optique dans la ville de Tamanrasset, a-t-on appris vendredi auprès des responsables de la direction opérationnelle d’Algérie télécom.

L’opération de raccordement des différents quartiers du chef lieu de wilaya au réseau de fibre optique a été lancée au cours de l'année 2020 , dans l’objectif d’assurer une amélioration du haut débit d'Internet, a expliqué la responsable de la communication à AT , Charfawi Soumaya. Quatre (4) structures de base technique ont été réalisées pour renforcer le raccordement au réseau de fibre optique, réparties à travers les différents quartiers, selon la même source.

Dans le même contexte, la polyclinique du quartier Sersouf , et le service d’hémodialyse du quartier Adrian , ont bénéficié du réseau de fibre optique pour assurer une meilleurs prise en charge des soins et l'échange d'informations entre médecins, notamment pour les besoins du diagnostic, a-t-elle ajouté. Un nombre de 16 700 clients bénéficient également du service de la 4G LTE à travers la wilaya de Tamanrasset, y c ompris des zones éparses à l’instar du village de Salbourak (80 km du chef lieu de wilaya ) et Taghmout (30 km au nord de Tamanrasset), ce qui contribue au désenclavement et à faciliter la communication entre les populations de ces zones reculées. Des espaces commerciaux de l’entreprise Algérie Télécom ont été ouverts dans les communes de Tazrouk, In Amguel et Abalesa au profit des habitants de ces collectivités et ceux des différents villages reculées, a-t-elle fait savoir .