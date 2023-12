Une campagne de vaccination du cheptel bovin contre la fièvre aphteuse a été lancée dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris mercredi auprès des services de la wilaya.

Elle touchera l’ensemble du cheptel bovin de la wilaya, notamment les vaches laitières, les taureaux géniteurs et les génisses, estimé à plus de 4.000 têtes afin de renforcer et de consolider l’immunité du patrimoine animalier de la wilaya, a indiqué l’inspecteur vétérinaire de la wilaya, Tarek Rezoug.

Gratuite, la vaccination sera réalisée exclusivement par les 22 docteurs vétérinaires fonctionnaires de la DSA, réquisitionnés pour cette opération, a-t-il expliqué, signalant que pas moins de 4.000 doses de vaccin anti fièvre aphteuse ont été fournies par le laboratoire vétérinaire régional de Laghouat.

La situation sanitaire du cheptel est "satisfaisante", a rassuré M. Rezoug, faisant observer qu’un dispositif de veille sanitaire et d’alerte des épizooties, notamment la fièvre aphteuse, est en vigueur dans les communes de la wilaya, suite à l’apparition de cas suspects dans des wilayas du pays.

Ce dispositif de veille auquel sont associés l’ensemble des acteurs intervenants dans la lutte contre les zoonoses en particulier les services de l’agriculture et vétérinaires, a été renforcé par la participation des agriculteurs, éleveurs et les membres de la société civile, a précisé le même responsable.

Des prospections quasi quotidiennes sont organisées par les services vétérinaires à travers les étables et écuries des éleveurs pour déceler les indices de cette maladie extrêmement contagieuse.

Un arrêté du wali visant à protéger le cheptel de la wilaya a été promulgué et porte sur une restriction des déplacements des animaux, l'interdiction des lieux de rassemblement des animaux sensibles à la maladie (bovins, ovins et caprins) tels les marchés à bestiaux, le veille au respect de la réglementation sanitaire et les règles d’hygiène dans les exploitations agricoles, les étables et écuries, a indiqué l’inspecteur vétérinaire de la wilaya, assurant qu’aucun cas de fièvre aphteuse n’a été décelé à ce jour dans la wilaya de Ghardaïa.