Le ministre des Finances, Laaziz Faid a présidé une réunion périodique de coordination, visant à examiner l’état d’avancement de la numérisation des services du ministère, avec un accent particulier sur les secteurs des impôts, des domaines et de la douane, lors de laquelle, il a notamment souligné l'importance de construire un système d'information intégré.

"Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de Monsieur le Président de la République prodiguées lors de la réunion du Conseil des ministres du 24 décembre 2023, le ministre des Finances, Laaziz Faid a présidé, jeudi 28 décembre 2023, au niveau de son département ministériel, une réunion périodique de coordination, visant à examiner l’état d’avancement de la numérisation des services du ministère, avec un accent particulier sur les secteurs des impôts, des domaines et de la douane", a précisé un communiqué du ministère.

Cette rencontre "stratégique" de haut niveau a réuni les chefs de différentes départements et structures du ministère, souligne-t-on. A cette occasion M. Faid a souligné "l'importance cruciale de construire un systè me d'information intégré pour le ministère des Finances, en consultation avec les parties prenantes, permettant ainsi une interconnexion harmonieuse des différents services et une généralisation de la numérisation à tous les secteurs gouvernementaux".

Cela vise à "favoriser l'interopérabilité des systèmes d'information de chaque structure, facilitant ainsi la mise en œuvre de la numérisation dans tous les domaines, notamment les impôts, les domaines et la douane. Cette approche holistique vise à améliorer l'efficacité opérationnelle globale", explique le document.

Lors de cette réunion, chaque représentant de structure a exposé l'état d'avancement du dossier de la numérisation de son secteur, détaillant les progrès réalisés et les défis rencontrés jusqu'à présent. Par ailleurs, le ministre a "exhorté toutes les structures présentes à maintenir et à renforcer la dynamique enclenchée en fixant des échéances précises pour la réalisation des actions programmées".

Il a, également, insisté sur "l'importance d’assurer une transition efficace vers des services gouvernementaux numériques interconnectés et accessibles", a fait savoir le ministère. Il aussi déclaré "nous visons à offrir aux citoyens et aux entreprises des solutions numériques innovantes qui simplifieront leurs interactions avec les services fiscaux, domaniales et douaniers".

De plus, cette réunion a permis de passer en revue les avancées liées à la mise en œuvre des contrats de performances par objectifs (CPO). A ce sujet, M. Faid a exhorté l’ensemble des structures à mettre en œuvre ces contrats de performance dès janvier 2024. "Cette démarche permettra d'assurer une mise en place rapide et efficace des actions et des objectifs fixés, en garantissant un suivi rigoureux des indicateurs de performance", conclut le communiqué.