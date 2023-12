Les trente cinq organes de presse ayant pris part au traditionnel sondage "Brahim-Dahmani" de l'agence Algérie- Presse-Service (APS) des meilleurs athlètes pour l'année 2023, étaient unanimes dans leur choix des cinq vainqueurs du sondage, qui revient cette année après quatre années d'absence.

Lors du sondage, les médias nationaux (journaux, radios, chaînes de télévision et sites internet) ont choisi, comme meilleurs sportifs algériens pour l'année 2023 qui tire à sa fin, les athlètes Slimane Moula (athlétisme) chez les messieurs, Kaylia Nemour (gymnastique) chez les dames, Nesrine Houili (cyclisme) en espoir et les deux vainqueurs en handisport Nassima Saifi (para-athlétisme) et Brahim Guendouz (para- kayak).

Les cinq heureux lauréats du sondage ont été honorés jeudi en soirée lors d'une cérémonie organisée au Centre international des Conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), en présence de plusieurs personnalités politiques et sportives, ainsi que des invités d'honneur.

Chez les messieurs, Slimane Moula (athlétisme) a raflé la mise en obtenant 112 points des suffrages, contre 66 pts pour le judoka Driss Messaoud et 31 points pour le boxeur Jugurtha Ait Bekka. Moula (24 ans) a été plébiscité 19 fois en 1re position, 5 fois en seconde position et 2 fois en 3e place, lors du Prix "Brahim Dahmani" devant Driss Messaoud (9 fois en 1re place, 5 fois en seconde position et 6 fois en 3e position), et Jugurtha Ait Bekka cité 2 fois en 1re position, 5 fois en seconde et 6 fois en 3e position).

Une juste récompense pour Slimane Moula (24 ans), champion d'Afrique, 5e du 800m en finale du mondial d'athlétisme à Budapest en Hongrie et double médaillé d'or aux Jeux sportifs arabes en Algérie, avec à la clé une qualification aux Jeux olympiques de Paris-2024, où il compte s'illustrer de forte belle manière.

Il a remporté en mai dernier, la course du 800 mètres de la première étape de la Ligue de Diamant au Qatar, la 3e place à la 4e étape à Paris et la 2e position à l'Etape de Monaco.

Chez les dames, la gymnaste Kaylia Nemour a été classée par les médias au suffrage du sondage de l'APS, 20 fois en première position et 4 fois en seconde place, devant les boxeuses Imane Khélif (7 fois en première place, 10 fois en seconde et 7 fois à la 3e place) et Roumaissa Boualem (3 fois en 1re position et 6 fois en seconde). Nemour qui fête samedi ses 17 ans, s'est illu strée en 2023 avec un titre africain, mais surtout par sa médaille d'argent au championnat du monde aux barres asymétriques, au championnat du Monde d'Anvers en Belgique, une première historique au niveau africain et arabe. En Belgique, elle a réalisé un très beau concours général en obtenant 53.966 pts et dont une grande performance aux barres asymétriques avec la note à 15.033 points. L'athlète a également décroché deux médailles (1 argent à la poutre et une bronze aux barres asymétriques) aux Internationaux de France, en septembre pour le compte la Coupe du monde de gymnastique (World Challenge Cup).

Dans la catégorie des espoirs, la cycliste Nesrine Houili a été préférée par les scrutateurs au prix du sondage pour sa catégorie, remportant haut la main la première place. Houili (19 ans) a été citée 25 fois en première position, devant l'escrimeuse Mohamed Belkebir (5 fois/1re, une fois au second et une autre au 3e rang), et Celya Ouikane (4 fois/1re, une fois /2e et 4 fois/3e). Le sacre de Nesrine Houili, native de la ville de Tlélat vient récompenser une saison auréolée de succès et marquée par une qualification historique aux Jeux olympiques Paris-2024. Lors d'une année faste en victoires, la spécialiste du contre-la-montre à la silhouette élancée et au tempérament de fer, a décroché u ne multitude de trophées, à commencer par le titre africain au Ghana, avant de s'illustrer aux Jeux sportifs arabes 2023 disputés en Algérie avec deux médailles d'or en contre-la-montre (individuel et par équipes) et les deux breloques en vermeil aux Championnats arabes de cyclisme sur route, dans le contre-la-montre individuel (U23) et la course en ligne (Elite dames).

Les athlètes: Brahim Guendouz (Para-kayak) et Nassima Saifi (para-athétisme) ont été élus, par la presse nationale, meilleurs athlètes handisport pour l'année 2023. Chez les hommes, Guendouz, médaillé de bronze au championnat du monde et qualifié aux Jeux Paralympiques-2024 a été plébiscité 17 fois en 1re position, totalisant 85 points, devant le para-powerlifteur Hocine Bettir (50 pts) et cité 10 fois en pôle position, alors que Nassima Saifi, médaillée d'or et de bronze au dernier championnat du monde au disque et poids, a eu la majorité écrasante des voix des organes de presse, étant nommée 32 fois à la première place, cumulant un total de 160 pts.

L'APS saisit cette occasion pour mesurer les exploits et les actions de l'ensemble des acteurs du sport algérien, en conviant la presse sportive nationale à ce sondage qui a vu le jour en 1977.

Abderrahmane Morceli (Athlétisme) se remémore son sacre lors de la première édition en 1977

L'ancien demi-fondiste algérien Abderrahmane Morceli s'est remémoré avec beaucoup d'émotion son sacre en tant que meilleur athlète algérien pendant l'année 1977, qui lui avait été décerné par l'APS, à travers son sondage annuel "Brahim Dahmani", qui a été relancé en cette fin d'année 2023, après une trêve de quatre ans.

"C'est du fond du cœur que je remercie l'APS d'avoir relancé ce sondage et je la félicite également pour l'excellente organisation de cette édition 2023, qui a été un franc succès.

L'APS peut se targuer d'avoir réussi à relever le défi de relancer cette bonne initiative.

J'ai eu la chance d'être le premier lauréat de ce sondage en 1977.

Une époque où j'étais champion d'Afrique en titre et quatrième mondial.

C'est avec beaucoup d'émotion que je revis l'évènement, 46 ans après, en compagnie d'une nouvelle génération de champions" a-t-il déclaré en marge de la cérémonie de l'édition 2023, tenue jeudi soir, au Centre International des Conférences (CIC).

Frère ainé de Nouredine Morceli, l'ex-champion du monde et olympique du 1500 mètres, Abderrhamne Morceli a été sacré chez les messieurs, en 1977, alors que chez les dames, c'est Sakina Boutemine (athlétisme) qui avait été choisie comme meilleure athlète féminine cette année-là. "Honorer les athlètes algériens dans ce genre de cérémonies devrait les encourager à travailler plus, et à fournir plus d'efforts pour se retrouver sous les feux de la rampe.

C'est donc une très bonne chose que d'avoir relancé cette charmante initiative et c'est tout à l'honneur de l'APS" a-t-il ajouté.

L'argent et la technologie font partie intégrante du sport moderne

Abderrahmane Morceli a considéré que l'apport financier occupe une importance capitale dans le sport moderne, d'où la nécessité de mettre plus de moyens à la disposition des sportifs algériens, particulièrement les athlètes d'élite, qui s'apprêtent à disputer d'importantes compétitions internationales, comme les Jeux olympiques.

"Les olympiades parisiennes approchent à grands pas et les chances d'y récolter des médailles s'amenuisent de plus en plus, car en plus des importants moyens financiers dont disposent certaines nations, la technologie et les moyens scientifiques risquent eux aussi de faire une grande différence" a-t-il souligné.

A titre d'exemple, Morceli a cité la Norvège et de la Grande Bretag ne, qui grâce à la science arrivent aujourd'hui à concurrencer des pays comme l'Algérie, le Kenya, la Tanzanie et l'Ethiopie sur le 1500 mètres et le 5000 mètres, alors que jusqu'à un passé récent, ces derniers pays étaient considérés comme les maîtres incontestés du demi-fond.

"J'espère aussi que nos athlètes bénéficieront d'un bon encadrement technique, car selon moi, cet aspect est tout aussi important que les moyens financier.

A ce propos, je pense que le recours au sponsoring est devenu une fatalité, c'est la seule solution à même de garantir aux athlètes un financement stable et régulier sur le long terme" a-t-il préconisé.

Abderrahmane Morceli a été très déçu, en effet, par la participation algérienne aux JO de 2021 à Tokyo, et qui selon lui "a été catastrophique".

Ainsi, pour éviter de revivre le même scénario en 2024 à Paris, il a préconisé de mettre les différents moyens suscités à disposition des athlètes, pour les aider à changer la donne.

Pour rappel, l'édition 2023 du sondage APS "Brahim Dahmani" a vu le scare du demi-fondiste Slimane Moula chez les messieurs, et de la jeune gymnaste Kaylia Nemour chez les dames, alors que la cycliste Nesrine Houili l'a emporté chez les espoirs de moins de 23 ans.

Enfin, en handisport, la victoire est revenue à Brahim Guendouz (para-kayak) e t Nassima Saifi (para-athlétisme) chez les dames.

Les participants louent le retour sur le devant de la scène du sondage de l'APS "Brahim Dahmani"

Les personnalités politiques et sportives, ainsi que d'ancien athlètes, qui étaient présents à la cérémonie de remise des distinctions du sondage APS, Prix "Brahim Dahmani", récompensant les meilleurs sportifs algériens de l'année-2023, jeudi soir au Centre international des Conférences "Abdelatif Rahal" (CIC) à Alger, ont tous loué, le retour de cette traditionnelle opération après une éclipse de quatre années.

La cérémonie était aussi l'occasion pour les grandes retrouvailles entre plusieurs personnalités du monde sportif et professionnel, à l'image des anciens athlètes et journalistes pour remémorer les bons moments d'un passé qui remonte à plus de 25 bonnes années.

"C’est un privilège d'être convié à un évènement de cette ampleur. Cette soirée a été une excellente opportunité pour revoir des amis que j'ai perdu de vue . Je remercie les organisateurs qui n'ont seulement m'ont honoré par cette distinction, mais surtout rendu possible ses retrouvailles qui nous rappellent des histoires", a indiqué à l'APS, Aboubakar Hamidechi, ancien journaliste a u journal sportif "Al Hadef".

Le même sentiment a été partagé par le lauréat du 1er Prix du sondage de l'APS, des meilleurs sportifs algériens, le spécialiste des courses de demi-fond, Abderrahmane Morceli, s'était en 1977.

" Je suis très heureux pour cette invitation. Vous m'avez permis, aujourd'hui de revivre des moments que j'ai déjà vécu en 1977 lors de ma première consécration du sondage, avec ma soeur Sakina Boutemine. J'ai la chair de poule en voyant ces jeunes athlètes honorés. C'est une reconnaissance pour leurs efforts déployés tout au long d'une année. Une consécration qui va réconforter les athlètes pour rester dans la même dynamique des bon résultats . Merci à l'APS", a-t-il réagi. De son côté, l'ancien champion olympique et mondial du 1500 m, Noureddine Morceli, frère d'Abderrahmane, n'a pas caché sa joie d'être parmi les présents à cette cérémonie qui lui rappelle des soirées inoubliables.

"Le sondage de l'APS était et restera toujours une marque d'estime et d'honneur fait aux athlètes algériens. C'était une fête que les athlètes qui se sont illustrés durant l'année attendaient avec enthousiasme et hâte, surtout que c'est la plus importante opération du genre à l'échelle nationale.

Le retour de ce sondage, après quatre ans d'absence, devrait être un stimulant pour nos jeunes a thlètes pour continuer à travailler, pour espérer être parmi les lauréats.

Bravo aux organisateurs et bonne continuation", a déclaré, Noureddine Morceli, ancien Secrétaire d'Etat chargé du sport d'Elite .

Vainqueur cinq fois de suite du Prix "Brahim Dahmani, les années (1990, 1991, 1992, 1992 et 1995), Morceli a également tenu à féliciter les lauréats de l'année 2023, tout en les exhortant à doubler d'effort, surtout que les Jeux olympiques 2024 pointent en ligne de mire, et les athlètes doivent être à leur meilleure forme pour espérer réaliser de grosses performances.

Durant la soirée, une petite rétrospective audiovisuelle a été exposée sur les différents lauréats du sondage APS "Brahim Dahmani" depuis 1977, et où défilaient les images des athlètes ayant été primés et parmi eux, Amar Brahmia, un ancien spécialiste des épreuves de demi-fond (800m et 1500m), aujourd'hui entraineur de plusieurs internationaux et membre de l'exécutif du Comité olympique et sportif algérien (COA).

" Ca m'a fait chaud au coeur, quand je regardais défiler les images de tous les anciens athlètes algériens distingués durant les différentes éditions du sondage de l'APS. Ce sont des images fortes qui resteront gravées dans ma mémoire. Cette soirée m'a permis également de rencontrer des amis de ma génération entre a utres des anciens journalistes qui nous suivaient lors de notre carrière d'athlète", a confié Brahmia, lauréat de la 2é édition du Sondage de l'APS en 1978.