Les irrégularités signalées au cours du processus électoral du 20 décembre dernier en République démocratique du Congo (RDC) sont "insignifiantes" et n'affectent pas les résultats du scrutin, a déclaré à la presse vendredi Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Plus de 5.000 incidents lors du scrutin pour les élections générales du 20 décembre ont été documentés par les observateurs à travers le pays.

"Nous connaissons certaines de ces irrégularités (...) mais la majorité des accusations n'ont pas des preuves et sont surtout insignifiantes et ne peuvent pas affecter les résultats", a souligné M. Kadima à Kinshasa. Il a affirmé que l'opposition, malgré "ses cris au scandale et son appel à l'annulation du processus électoral", n'a présenté aucune preuve pour étayer ses allégations.

"A ce niveau aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie pour annoncer le vainqueur de l'élection présidentielle le 31 décembre comme prévu dans notre calendrier", a-t-il ajouté. Selon les résultats partiels annoncés jeudi soir par la CENI, le président s ortant Félix Tshisekedi est en tête de la course avec 76,32% des voix parmi les bulletins déjà dépouillés, Moïse Katumbi arrivant en deuxième position avec 16,16% des voix.

Ces résultats représentent plus de dix millions de voix, sur un total d'environ 44 millions d'électeurs inscrits. Selon le calendrier électoral officiel, les résultats provisoires sont attendus le 31 décembre, tandis que le prochain chef de l'Etat prêtera serment le 20 janvier 2024 après la validation de la Cour constitutionnelle.

Concernant les résultats provisoires des élections législatives nationale et provinciale en RDC, ils seront connus le 3 janvier 2024, selon un responsable de la CENI, cité par des médias. Quant aux résultats des élections municipales, ils seront connus le 4 février 2024, a-t-il ajouté.