Les militaires de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) ont quitté la base de Tombouctou, dans le centre du pays, a rapporté le groupe médiatique public ORTM. Lors de la cérémonie de transfert de la base aux autorités maliennes, le chef de la Minusma Anton Antchev a remis les clés au gouverneur de Tombouctou, Bakoun Kanté et le drapeau de l'ONU a été baissé.

"Au nom des plus hautes autorités de la transition, au nom de la population de la région de Tombouctou et au mien propre, je voudrais dire merci à la Minusma pour les efforts accomplis dans le cadre du retour de la paix, du vivre-ensemble et de la cohésion sociale", a déclaré le gouverneur de la région, Bakoun Kanté, au cours de la cérémonie. Le 30 juin, le Conseil de sécurité de l'ONU a unanimement adopté, à la demande du gouvernement du Mali, une résolution mettant fin à la mission de paix dans ce pays africain. Le retrait des troupes doit prendre fin d'ici le 31 décembre.