La police australienne a inculpé mercredi un homme pour l'envoi d'environ 17 millions de SMS frauduleux, soit environ un pour chaque adulte vivant dans le pays.

Cet habitant de la banlieue de Sydney, âgé de 39 ans, dont l'identité n'a pas été révélée, est l'unique auteur de ces messages frauduleux, selon la police de Nouvelle-Galles du Sud.

Des utilisateurs de téléphones portables vivant à travers tout le pays ont reçu ces messages qui contenaient de faux liens censés provenir de l'entreprise Australia Post ou de concessionnaires de routes à péage. Ils auraient été envoyés à l'aide de "boîtes SIM" capables d'envoyer des dizaines de milliers de messages par jour. L'homme a été inculpé pour utilisation d'équipements en réseau afin de "commettre une infraction grave". Il a été libéré sous caution.

"Les SMS de phishing (hameçonnage) sont l'une des tactiques les plus utilisées par les escrocs pour obtenir des informations bancaires et les données personnelles de leurs victimes", a déclaré Jason Smith, commandant de la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la police.

"Les boîtes SIM peuvent c ontenir plus de 250 cartes SIM actives et envoient généralement jusqu'à 150.000 messages par jour contenant des appâts destinés à harponner des victimes".