La réunion constitutive de l'Organisation nationale des journalistes algériens, qui vise l'accompagnement de la famille médiatique pour la promotion du travail journalistique, s'est tenue jeudi à Alger, indique un communiqué de cette nouvelle organisation.

La réunion, qui a vu la participation de "plus de 100 journalistes fondateurs de plusieurs wilayas", intervient en réponse de la corporation des journalistes aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et aux appels du ministère de tutelle pour s'organiser afin de transmettre ses préoccupations, précise le communiqué.

L'objectif de cette organisation étant d'accompagner la famille médiatique dans les efforts soutenus déployés par les institutions de l'Etat au cours des dernières années pour soutenir le secteur médiatique et se conformer aux nouvelles lois régissant le secteur, tout en œuvrant à transmettre les préoccupations de manière systématique et organisée afin de promouvoir le travail journalistique, ajoute-t-on de même source. A cette occasion, Slimane Abdouche a été plébiscité président de l'organisation, et la composante de son bureau exécutif a été annoncée, conclut le communiqué.

Théâtre Avant-première d'une pièce théâtrale sur le roi Jugurtha en janvier 2024 à Tizi-Ouzou

Un nouveau spectacle théâtral sur la vie et la résistance du roi numide Jugurtha sera présentée en avant première le 6 janvier prochain au Théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou (TRTO), a-t-on appris lundi des organisateurs.Le texte de la nouvelle pièce d'une heure et 20 minutes produite par l'association Thighri Umezgun (L'appel du théâtre), écrit par Mohamed Ameziane Bourbia, d'après plusieurs ouvrages, et mis en scène par Lyes Arab, raconte la vie et la résistance du roi numide qui fut un redoutable et farouche ennemi de la puissance d'alors, Rome.

"Ce nouveau spectacle ambitionne de mettre davantage en lumière et rendre accessible à un large public la résistance de ce roi qui a tenu tête à la conquête romaine de l'Afrique du Nord", a souligné le président de l'association productrice, Hocine Nedjimi, dans une déclaration à l'APS. Petit fils du roi numide Massinissa, Jugurtha, qui avait établi sa capitale à Cirta, actuelle Constantine, voulait restaurer l'unité du royaume de son grand père, après avoir tué ses cousins, se rebella conte Rome, en livrant une guerre durant près de sept (7) années (111-105).

Il fut trahi par son beau père, Bocchus, qui le livra aux Romains en échange de la promesse de lui donner une partie les territoires ouest de la Numidie, laquelle a été incorporée dans le Royaume de Maurétanie.

Le monodrame "SDF, El Moutacharida" met à nu les travers de la société

"SDF, El Moutacharida", intitulé d’un monodrame qui met à nu les travers de la société, a été présenté, lundi soir au Théâtre national Mahieddine Bachtarzi (TNA), dans le cadre de la programmation des spectacles hors compétition du 16e Festival national du Théâtre professionnel (FNTP).

Ecrit et mis en scène par Ahmed Hichem Gandi et rendu par l’époustouflante Fatiha Tahri, "SDF, El Moutacharida" (Sans domicile fixe) donne la parole, devant un public relativement nombreux, à Ghania, une femme sans ressources vivant dans l’errance et la précarité, qui devient, le temps d’une heure de spectacle, témoin de son temps et de sa cité.

Entamant son spectacle depuis la rue, passant par le Commissariat du 16e Fntp au deuxième étage du TNA, où elle est allée, tout en interprétant son rôle de vagabonde, inviter les gens à venir assister à son spectacle, Ghania, va mettre à nu tous les travers de la société en passant en revue dans une série de tours d’imitations brillamment menés et réussis plusieurs personnages représentant un microcosme social.

Du chien, de Si Saber et sa fille Warda, qui la persécute pour lui pre ndre son pot de yaourt, à Zoubir l’éboueur, puis, la jeune fille et son père ventripotents, le religieux, ou encore Messaouda la sourde-muette, entre autre, Ghania va révéler toutes leurs tares et montrer la double vie des uns, l’hypocrisie et les mensonges des autres. Vivant dans la difficulté et la détresse absolues, Ghania s’estime malgré tout, heureuse dans son errance et ses accoutrements de vagabonde, car "elle ne doit rien à personne et encore moins à la société".

La scénographie, également œuvre d’Ahmed Hichem Gandi, a consisté en un éclairage judicieux et quelques accessoires, sacs de poubelles, vieux seaux en acier abandonnés, couffin déchiré et quelques détritus qui jonchent le sol, lieu de vie de Ghania qui a occupé, par un jeu précis et plein, tout l’espace scénique de la salle annexe, Hadj-Omar du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA).

Fatiha Tahri a commencé la pratique du 4e Art en 2007, enchaînant les spectacles avec son conjoint Ahmed Hichem Gandi qui, lorsqu’il n’est pas dans la direction du spectacle, écrit et adapte des textes pour les interpréter en groupe avec d’autres comédiens, à l’instar de Larbi Gaoui qui s’est occupé, cette fois-ci, de l’éclairage et du son.

Fatiha Tahri compte à son actif plusieurs distinctions nationales et internationales, dont le Prix d e la " Meilleure interprétation" au Festival national universitaire du monologue à Oued Souf et au Festival culturel national de Tindouf. Le monodrame "SDF, El Moutacharida" est produit par l’Association Boudarga d’El Bayedh.