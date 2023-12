Les compétitions du tournoi national " Open Milev" de karaté-do ont été lancées vendredi à la salle omnisports Chahid Tayeb Benabderahmane de Mila avec la participation de 450 karatékas dans les catégories cadets et junior (garçons- filles).

Selon M. Ahmed Boucetta, président de la ligue de wilaya de Mila de karaté-do, organisatrice du tournoi en collaboration avec la direction locale de la jeunesse et des sport (DJS), cette cinquième édition est marquée par la participation de 450 athlètes représentant 70 clubs évoluant dans la spécialité karaté-do de 20 wilayas du pays comme Constantine, Tipaza, Alger, Béjaia, Tizi Ouzou et Mila.

Cet évènement sportif annuel revêt une dimension internationale, car il est marqué également par la participation d’une délégation de la Tunisie composée de 10 karatékas (garçons et filles), selon M. Boucetta qui, dans une déclaration à l’APS, a évoqué la bonne préparation pour réussir ce tournoi auquel prend part un nombre considérable d’athlètes de divers poids (moins de 47 kg à plus de 70 kg), affirmant que tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour garantir une meilleure prise en charge du point de vue hébergement et restauration notamment, en plus de la mobilisation de plus de 50 arbitres pour la conduite des compétitions.

Du côté des participants, l’entraineur du club sportif de karaté-do deTeleghma (wilaya de Mila), Souhaib Youbi a indiqué : "notre participation à cette édition à travers 13 karatékas (garçons et filles) s’inscrit dans le cadre de nos préparatifs en prévision du lancement des compétitions officielles de la saison 2023-2024 ".

Il a affirmé qu’ils se sont bien préparés pour réaliser des résultats honorables dans ce tournoi national caractérisé par la participation de clubs de poids dans cette discipline sportive".Dans son allocution à l’ouverture officielle du tournoi, le directeur de wilaya de la jeunesse et des sports, (DJS), Abderahmane Ahmidani a indiqué que cet évènement sportif annuel coïncidant avec la date commémorant la mort du moudjahid Abdelhafid Boussouf (31décembre 1980), constitue une occasion pour les athlètes de briller.