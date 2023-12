On dénombre en France plus de 3000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus et plus de 1000 décès par an. Pour réduire le risque, la Haute autorité de santé recommande le test HPV chez les femmes de plus de 30 ans.

En 2010, la Haute autorité de santé (HAS) a publié des recommandations sur la prévention et le dépistage du cancer du col de l'utérus à l'attention des femmes de 25 à 65 ans. Mais le taux de dépistage - d'environ 60 % - reste toujours insuffisant et on dénombre encore 1000 décès chaque année. C'est pourquoi la HAS publie aujourd'hui une actualisation de ses recommandations, en intégrant le test HPV dans la stratégie de dépistage.

UN TEST PLUS EFFICACE POUR LES FEMMES DE PLUS DE 30 ANS

La HAS recommande désormais l'utilisation du test HPV en première intention lors du dépistage du cancer du col de l'utérus à partir de 30 ans. A la différence de l'examen cytologique, qui s'intéresse à la morphologie des cellules, le test HPV cherche la présence d'ADN du virus HPV à haut risque chez les femmes. Sa fiabilité est meilleure que le frottis classique et les faux négatifs sont exceptionnels. "Chez les femmes de plus de 30 ans, il s'avère nettement plus efficace pour réduire l'incidence du cancer du col de l'utérus. De plus, en cas de test négatif, le recours au test HPV permet d'allonger l'intervalle entre deux dépistages - passant de tous les 3 ans à tous les 5 ans après 30 ans" souligne la HAS.

En revanche, avant 30 ans, il n'est pas recommandé car les infections à HPV transitoires sont très fréquentes chez les femmes jeunes. Leur détection exposerait de fait à des traitements inappropriés, augmentant ainsi les risques de complications lors de grossesses ultérieures.

Pour améliorer le dépistage, la HAS recommande également que ce test soit intégralement pris en charge par l'assurance maladie, sans avance de frais, avec l'objectif que toutes les femmes de 30 à 65 ans en fassent un tous les 5 ans.