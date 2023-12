La jeune cycliste algérienne Nesrine Houili (19 ans), sacrée meilleure athlète espoir de l'année 2023 à l'issue du sondage APS "Brahim-Dahmani" , s'est dit "très fière" de cette distinction, fruit d'une saison auréolée de succès et marquée par une qualification historique aux Jeux olympiques Paris-2024. "Je suis très fière de cette distinction à laquelle je m'attendais pas, et je suis d'autant plus très contente de ce prix qui vient récompenser une année 2023 très positive pour ma carrière et marquée par une qualification aux JO-2024. Cette consécration m'encourage également à fournir plus d'efforts pour décrocher de nouveaux succès sur les routes", a déclaré Houili à l'APS, remerciant tous les journalistes qui ont voté pour elle.

Lors d'une année faste en victoires, la spécialiste du contre-la-montre, à la silhouette élancée et au tempérament de fer, a décroché une multitude de trophées, à commencer par le titre de championne d'Afrique de la spécialité au Ghana, avant de s'illustrer aux Jeux sportifs arabes 2023 disputés en Algérie avec deux médailles d'or au contre-la-montre (individuel et par équipes).

La championne algérienne a clôturé l'année 2023 en beauté, avec deux breloques en vermeil aux Championnats arabes de cyclisme sur route, dans le contre-la-montre individuel (U23) et la course en ligne (Elite dames).

A la faveur de ses succès, la native de Tlélat qui a commencé sa carrière à 13 ans dans le club de cette ville de l'Ouest algérien avant de rejoindre l'AS Naftal d'Oran en 2019, est devenue la première cycliste algérienne à décrocher une qualification aux Jeux olympiques d'été en compostant avec brio son billet pour les joutes de Paris 2024.

"Disputer des Jeux Olympiques, représente le rêve suprême de tout athlète ambitieux, mais je ne vous cache pas qu'en ce qui me concerne, ce rêve semblait très loin il y a quelques mois à peine. Seulement, grâce au travail et aux moyens mis à ma disposition par la Fédération, le rêve a fini par se réaliser et j'en suis très heureuse, d'autant qu'il s'agit d'une qualification historique pour l'Algérie", a assuré la sociétaire de la formation allemande Canyon-Sram, qu'elle a rejointe en début de l'année 2023. Concernant son avenir et ses objectifs à court terme, Houili a assuré que son objectif principal est de faire bonne figure aux JO de Paris, où elle nourrit l'ambition de réaliser un bon parcours face aux meilleures cyclistes du monde. "Nous avons tracé un programme de préparation avec en point de mire les JO-2024, mais avant il y a les Jeux africains 2023 au Ghana, où je compte décrocher des médailles pour ma première participation à ces joutes continentales", a-t-elle fait savoir. Houili succède au palmarès de la catégorie Meilleur espoir du sondage de l'APS au karatéka Ayoub Anis Helassa.

Meilleur athlète Handisport Brahim Guendouz: “Je suis comblé !”

Le para-canoé algérien Brahim Guendouz, élu meilleur athlète handisport de l’année-2023, chez les messieurs, au sondage APS "Brahim Dahmani", s’est réjouit de la consécration que la presse nationale lui a attribuée et qui récompense une année pleine pour cet athlète. "Ma joie est immense. C’est un moment inoubliable dans ma carrière. Cette distinction a une valeur particulière pour moi. Elle récompense une année très encourageante pour moi", a avoué Guendouz, en marge de la soirée qui a consacré les meilleurs athlètes algériens, jeudi au Centre international de conférences 'Abdelatif Rahal' à Alger.

En effet, le céiste natif d’Annaba a connu une année fructueuse durant laquelle il a remporté une médaille de bronze aux Championnats du monde de Canoë sur le 200 mètres KL3 à Duisburg en Allemagne. Un titre qui lui a attribué une qualification historique, pour lui et pour l’Algérie, aux prochains jeux paralympiques-2024. L’athlète a poursuivi ses efforts, ajoutant une médaille d’argent au rendez-vous africain d'Abuja au Nigeria.

"La qualification aux JP-2024 est un rêve qui se réalise, mais cette distinction de l’APS est un stimulant supplémentaire à même de me permettre d’être à la hauteur de mes aspirations et de celles du peuple algérien dans un événement que je vais découvrir", a expliqué Guendouz qui a intégré la discipline de para-canoë à un âge avancé (19 ans).

Evoluant au club d’Hippone d’Annaba depuis 1977, Brahim Guendouz a fait face à quelques difficultés au début et sa mobilité était réduite, mais après l’acquisition des prothèses, son ambition s’est accrue. Il devient alors un symbole de détermination, de challenge et de courage, arrivant même à concurrencer des athlètes valides. " C’est un exemple d’abnégation qui est la clé de sa réussite. Sa famille et ses coéquipiers sont aussi derrière son succès. Il est un à retenir dans sa spécialité", a affirmé, pour sa part, la présidente de la fédération algérienne des Sociétés d’Aviron et de Canoé-kayak, Houria Belhamri.