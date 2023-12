La sélection algérienne (messieurs / dames) de Yoseikan Budo a outrageusement dominé le Championnat Maghrébin 2023, clôturé dernièrement

à Sfax (Tunisie), en s'imposant dans les quatre catégories d'âge : minimes,

cadets, juniors et seniors.

"Les Tunisiens sont champions du monde en titre dans cette spécialité et ce n'était pas une mince affaire que d'aller leur damer le pion chez eux.

Mais nos athlètes se sont transcendés, dans toutes les catégories d'âge, et ont réussi à relever le défi.

Leur mérite est d'autant plus grand d'avoir réussi cet exploit que leurs conditions de préparation étaient loin d'être optimales, en raison du manque de moyens" a déclaré à l'APS le président de la Fédération algérienne de la discipline, Ahmed Bouaraba.

L'Algérie a dominé le Championnat Maghrébin de Yoseikan Budo 2023 avec une moisson de trente-deux médailles : 9 or, 7 argent et 16 bronze. Outre les titres individuels, les sélections nationales "Mixtes" ont raflé l'ensemble des titres mis en jeu dans les épreuves par équipes, minimes, cadets, juniors et seniors.

"Ce Championnat Maghrébin nous servira également de préparation en prévision des importantes échéances internationales à venir, dont les Championnats du monde de 2024, qui se dérouleront vers la fin novembre prochain en Algérie" a ajouté Bouaraba, qui s'est "réjoui" d'avoir réussi à décrocher l'organisation de cette compétition, alors que plusieurs pays étaient candidats, dont la Suisse.

"Notre sacre à Sfax à renforcé notre confiance et nous prévoyons déjà l'organisation de plusieurs stages de préparation en 2024, pour maintenir la forme de nos athlètes à un bon niveau et augmenter ainsi leur chances de performance lors des prochains Mondiaux" a-t-il encore annoncé.

Etant donné que ces Championnats du monde auront lieu à domicile, la Fédération algérienne de Yoseikan Budo compte "engager un maximum d'athlètes", car en l'absence des frais de visa, de déplacement et d'hébergement, leur prise en charge ne sera pas trop couteuse, même pour une instance qui dispose de peu de moyens.

"Les effectifs des différentes sélections nationales seront incessamment élargis, pour donner une chance à tout le monde, avant d'extraire les éléments les plus méritants, pour représenter les couleurs nationales pendant cet évènement planétaire" a conclu Bouaraba, en espérant que les autorités compétentes mettront à sa disposition les moyens

techniques et matériels pour assurer une bonne organisation de ces Mondiaux-2024. "Nous sommes vice-champions du monde en titre, derrière la Tunisie, et puisque les prochains Mondiaux

auront lieu chez nous, nous espérons faire au moins aussi bien que lors de la précédente édition, pendant laquelle nous avions récolté un total de trente et une médailles", toutes couleurs confondues,a-t-il souhaité.