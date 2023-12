Le moustique tigre continue sa progression vers le Nord. Cet été, il est signalé présent dans 63 départements, dont tous les départements d'Ile-de-France, à l'exception du Val d'Oise. S'il convient

de se protéger de ses piqûres, une chose est sûre : il ne transmet pas le Covid-19.

COMMENT RECONNAÎTRE LE MOUSTIQUE-TIGRE ?

Tout ce qui vole n’est pas un moustique et tout moustique n’est pas un moustique tigre ! Pour vérifier que vous êtes bien en présence d’un moustique tigre, l'Anses conseille de répondre aux trois questions ci-dessous :

Le moustique est-il de petite taille ? Le nom de "moustique tigre" peut en effet facilement induire en erreur. De petite taille, le moustique tigre est plus petit qu’une pièce de 1 centime d’euro. Il ne fait jamais plus de 3 mm.

Quelle est sa couleur ? Là encore, son nom est trompeur puisque le moustique tigre n’est pas jaune et noir mais rayé noir et blanc. Il est également caractérisé par la présence d’une ligne blanche le long de son thorax.

Dispose-t-il d’un appareil piqueur ? Pour se nourrir, les moustiques disposent de ce qu'on appelle un "appareil piqueur" : ce long appendice en prolongement de la tête. Si l’insecte qui vous a piqué n'a pas d'appareil piqueur, ce n’est tout simplement pas un moustique.

D'autres indices peuvent laisser supposer que vous êtes en présence d'un moustique tigre : comme il est plus lourd que le moustique commun, il vole assez bas. Il a donc pour habitude de nous piquer autour des chevilles et au bas des jambes.

QUE FAIRE CONTRE LES DÉMANGEAISONS DES PIQÛRES DE MOUSTIQUE ?

Quand le moustique pique, il enfonce sa trompe et injecte sa salive, avant d'aspirer quelques gouttes de sang. La salive améliore son "repas" en évitant la coagulation du sang et en provoquant une dilatation des vaisseaux pour augmenter l'apport sanguin. L'inflammation qui apparaît est le résultat d'une réaction allergique à cette salive.

Comment soulager ces démangeaisons ? Le simple fait de laver la peau à l'eau et au savon peut déjà apporter un petit soulagement. Le bicarbonate de soude dilué et imbibé sur un coton appliqué sur la zone enflammée offre aussi un peu de répit. Certains recommandent aussi l'application de diverses plantes qui auraient un effet calmant - feuilles de pissenlit, de menthe, rondelles d'oignon.

"Le traitement le plus efficace reste les crèmes d'antihistaminiques à appliquer sur la piqûre. Les antihistaminiques agissent en bloquant les effets de l'histamine (libérée lors de la réaction allergique). Ils soulagent les démangeaisons et sont disponibles en pharmacie sans ordonnance. Les crèmes à base de corticoïdes sont très efficaces aussi. Mais une ordonnance est nécessaire pour les obtenir" explique la Dre Martine Perez, médecin-conseil de Top santé.

8 GESTES POUR SE PROTÉGER DU MOUSTIQUE TIGRE

Éliminer les eaux stagnantes où les moustiques femelles pondent leurs oeufs (coupelles de pots de fleurs, gouttières).

Changer l'eau des plantes et des fleurs une fois par semaine.

Couvrir les réservoirs d'eau avec un tissu.

Ramasser les fruits tombés au sol.

Tailler les herbes hautes et les haies, débroussailler régulièrement.

Appliquer des produits répulsifs (antimoustique) sur la peau.

Porter des vêtements amples et couvrants de teinte claire.

Faire dormir les bébés sous une moustiquaire.

>> Ça marche comment, un répulsif ? "Les répulsifs se contentent d'éloigner et de désorienter les moustiques en perturbant leurs récepteurs olfactifs" explique Pierre Chervy, pharmacien-conseil de Top santé. L'odorat, c'est le sens qui permet au moustique de jeter son dévolu sur sa proie (notre peau, en l'occurrence). Les moustiques sont sensibles aux odeurs et sécrétions émises par le corps (dioxyde de carbone issu de la respiration, acide lactique) dont l'activité physique et la transpiration augmentent d'ailleurs l'émission.

Les répulsifs sont-ils aussi sûrs qu'efficaces ? Oui, à condition de respecter les "règles". Pas la peine de les appliquer sous les vêtements, à l'exception des chevilles quand bien même elles seraient recouvertes par des chaussettes. Pas question non plus d'enduire une zone blessée, irritée ou située près des yeux et de la bouche.

Côté efficacité, après la baignade, il n'est pas inutile d'en remettre une couche (dans la limite du nombre maximal d'applications quotidiennes). Et au soleil, c'est d'abord la crème solaire que l'on étale, au moins 20 minutes avant le répulsif.

NON, LA PIQÛRE DU MOUSTIQUE TIGRE NE TRANSMET PAS LE COVID

Installé en France depuis 2004 et implanté dans près d’une soixantaine de départements en 2020, le moustique tigre est le vecteur de maladies comme la dengue, le chikungunya et Zika. Mais, rassurez-vous le moustique tigre ne transmet pas aussi le coronavirus !

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) l'avait déjà dit. L'Institut supérieur de la santé italien vient le confirmer : non, le moustique tigre ne transmet pas le coronavirus. Le moustique commun non plus d'ailleurs. Selon une étude réalisée par des entomologistes et des virologues italiens, en collaboration avec un institut vétérinaire de Venise, Aedes albopictus (le moustique tigre) et Culex pipiens (le moustique commun) sont incapables de transmettre le coronavirus. La directrice de l'Institut vétérinaire, Antonia Ricci, vient de l'annoncer lors d'une conférence de presse. Les résultats définitifs de l'étude seront publiés d'ici peu. Pour le démontrer, les chercheurs ont proposé aux moustiques un "repas" de sang infecté. Mais une fois ingéré, le virus n'a pas été capable de se répliquer et les moustiques n'ont pu le transmettre ensuite par le biais des piqûres.