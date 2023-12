Les insectes piqueurs n’ont qu’une idée en tête : goûter à notre peau… Pour passer un été serein, les thérapies douces sont efficaces en prévention. Et après coup, pour apaiser le feu de la piqûre.

Les plantes soulagent les démangeaisons

Si vous êtes piqué par une guêpe ou une abeille, enlevez le dard, si vous y parvenez, puis frictionnez la piqûre avec 1 ou 2 fleurs de lavande, ou 1 ou 2 feuilles de basilic, ou encore 1 feuille de plantain pendant quelques minutes. Répétez le massage autant de fois que nécessaire Si la piqûre est infectée, versez 50 gouttes de Calendula en teinture-mère dans un verre d’eau bouillie et buvez.

Pour limiter les risques de piqûres, plantez du basilic, des géraniums et de la citronnelle sur vos balcons, votre terrasse ou tout autour de votre maison : tous trois éloignent les importuns. Un gel prêt à l’emploi : à base de petite ortie et d’arnica, Urtigel de Weleda (6,60 €).

Les huiles essentielles calment les douleurs

Pour toutes les piqûres d’insectes (moustique, guêpe, abeille, taon, frelon), de méduse, de scorpionou encore d’araignée, ayez le réflexe huile essentielle (HE) de lavande aspic. Elle est à la fois anti-inflammatoire et anti-infectieuse. Appliquez 1 goutte d’HE pure sur la piqûre puis massez quelques secondes. Recommencez 5 minutes plus tard, et 3 fois par jour ensuite. En cas de piqûre de méduse, rincez bien la zone concernée avec de l’eau de mer avant d’appliquer l’HE.

Pour les femmes enceintes, allaitantes, les enfants de moins de 6 ans, les personnes asthmatiques ou épileptiques, remplacez l’HE de lavande aspic, qui est alors contre-indiquée, par de l’HE d’eucalyptus citronné à la même posologie.

Des produits apaisants prêts à l’emploi : SOS Insectes Venin, Pranarôm (9,90 €). Roll’on apaisant à la lavande, La Drôme Provençale (7 €). Roll’on après-piqûres, Florame (6,10 €).

Des solutions répulsives pour passer de belles soirées sous la voûte étoilée.

Diffuser un mélange d’HE d’eucalyptus citronné et de géranium rosat ou, à votre choix, les HE de citronnelle, de géranium, de lavande aspic. Créer un décor d’ambiance avec des bougies aux HE comme « Mosquito go home », du laboratoire des Sources (13 €), ou la Bougie anti-moustiques de Florame (13,95 €). Idéal pour éloigner les envahisseurs.