Pour chasser les moustiques et soigner les piqûres, les huiles essentielles sont efficaces. Découvrez trois recettes efficaces pour éloigner ces insectes.

Ces petits insectes peuvent véritablement venir gâcher nos étés ! Et depuis l'arrivée en France du moustique tigre, vecteur potentiel de maladies graves comme la dengue, le chikungunya ou le virus Zika, on se méfie encore plus de ces indésirables. Parce que les répulsifs chimiques classiques n'ont pas tous fait preuve de leur efficacité et encore moins de leur innocuité, les huiles essentielles font partie de l'arsenal de base pour se protéger des moustiques et de leurs piqûres.

DE LA CITRONNELLE POUR LES ÉLOIGNER

Dans un flacon en verre teinté de 30 ml, mélanger, 1 ml d'HE de lavande vraie, 1 ml d'HE de géranium rosat, 1 ml d'HE de citronnelle de Ceylan ou de Java et compléter avec de l'huile végétale d'amande douce. Appliquer ensuite quelques gouttes sur la nuque et les parties découvertes. Chez l'enfant de plus de trois ans, on applique seulement 1 à 2 gouttes derrière les oreilles. Avant trois ans, on utilisera une eau florale de lavande ou de géranium.

UN SPRAY ANTIMOSQUITOS

Dans un flacon pulvérisateur de 100 ml, mélanger 5 ml d'HE de citronnelle de Ceylan;5 ml d'HE de géranium rosat, 5 ml d'HE d'eucalyptus citronné, 25 ml de savon liquide ou de shampoing et compléter avec de l'eau. Faire quelques pschitts sur le corps, 2 à 3 fois par jour, en veillant à éviter les yeux.

UNE DIFFUSION NO-MOUSTIQUES

Préparer un mélange avec 6 gouttes d'HE antimoustiques : lemongrass, lavande vraie, citronnelle de Java, lavandin super, eucalyptus citronné ou géranium rosat. Diffuser dans la pièce en respectant les instructions et le dosage indiqués par le fabricant. À limiter en présence d'une femme enceinte, de jeunes enfants ou d'animaux.

SOLUTION EXPRESS

Pour éloigner les moustiques, diluer 3 à 4 gouttes d'HE de citronnelle de Ceylan, de Java ou de géranium rosat dans 1 cuillerée à soupe d'huile d'olive. Appliquer quelques gouttes derrière la nuque et sur les zones découvertes. On peut également en verser 2 à 3 gouttes sur un objet poreux qui va diffuser. Pour soulager la piqûre, on applique 1 goutte pure d'HE de lavande vraie ou de citronnelle de Java.

LE CONSEIL EN PLUS +

Citronnelle de Java, eucalyptus citronné, lemongrass, tea-tree citronné... Les huiles essentielles citronnées ont des propriétés insecticides particulièrement efficaces contre les moustiques. Elles peuvent être utilisées par voie cutanée ou en diffusion atmosphérique, et sont encore plus efficaces associées à d'autres huiles essentielles répulsives : lavande vraie, géranium rosat, lavandin super.