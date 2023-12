Les piqûres d'insectes sont, la plupart du temps, sans gravité. Attention toutefois à ne pas sous-estimer les risques de complications. Les conseils d'une pharmacienne et aromatologue.

ATTENTION À LA SURINFECTION

Une piqûre simple guérit spontanément en 2 à 3 jours. Si ce n'est pas le cas, on peut craindre la surinfection, surtout si un dard ou un morceau de dard est resté planté dans la peau. Souvent, la peau a tendance à nécroser, c'est-à-dire qu'elle devient un peu noire sur le dessus de la plaie.

C'est grave ? Généralement non dans la mesure où elle est localisée, traitée rapidement et correctement. Une surinfection peut toutefois cacher un staphylocoque qui oblige à recourir aux antibiotiques.

Comment traiter ? Il convient de systématiquement laver une piqûre (quel que soit l'insecte) avec du savon et de l'eau puis la désinfecter avec de la chlorhexidine, un antiseptique à large spectre (efficace sur une majorité de bactéries). Il faut éviter de se gratter, surtout si les mains et les ongles ne sont pas parfaitement propres (attention quand on randonne ou que l'on jardine par exemple).

"Si un dard est visible, il faut le retirer à l'aide d'un couteau en le raclant avec le côté lisse ou délicatement avec les doigts,indique Françoise Couic-marinier, docteure en pharmacie. La pince à épiler n'est pas recommandée, car elle pourrait sectionner le dard et/ ou appuyer sur les bourses à venin." Si malgré tout la piqûre s'infecte, on consulte son médecin traitant.

ATTENTION À L'ALLERGIE

Les allergies sont forcément consécutives à la piqûre d'un insecte de la famille des hyménoptères (abeille, guêpe, bourdon, frelon). "Ce qui est assez caractéristique de l'allergie, c'est que la rougeur due à la piqûre a tendance à s'étendre,explique Françoise Couic-Marinier. On considère qu'il y a allergie quand trois symptômes sont réunis : œdème, chaleur et rougeur qui s'étend." En cas de réaction allergique, les démangeaisons peuvent aussi être vives.

C'est grave ? L'allergie cutanée est pénible, mais ne présente pas de caractère de gravité majeure dans la plupart des cas, sauf en cas de choc anaphylactique ..En période de fortes chaleurs, quand les insectes ont soif, leur venin est plus concentré en toxines, les piqûres peuvent donc être plus à risque. D'autant qu'il faut aujourd'hui cohabiter avec le frelon asiatique (plus gros et totalement noir), plus agressif et responsable de plus nombreuses réactions allergiques, lesquelles peuvent être beaucoup plus importantes en cas de piqûres multiples.

Comment traiter ? On applique une crème à base de corticoïdes sur les lésions (type hydrocortisone à 0,5 %, disponible sans prescription) pour limiter les démangeaisons et un antihistaminique en vente libre à base de cétirizine (Zyrtec®) à raison d'1 comprimé par jour pendant 2 à 3 jours, pour diminuer la réaction cutanée. Si la réaction allergique est très étendue (urticaire généralisée), on consulte très rapidement.

ATTENTION AU CHOC ANAPHYLACTIQUE

La réaction est quasi immédiate puisqu'elle survient dans les 5 à 20 minutes qui suivent la piqûre. Contrairement à l'allergie simple, la manifestation n'est pas locorégionale, mais générale, tout le corps a tendance à gonfler. Si l'on ne fait rien dès les premières minutes, on risque l'œdème de Quincke, les voies respiratoires sont touchées, avec difficulté à respirer.

C'est grave ? C'est une urgence vitale. "On déplore 40 décès chaque année à la suite d'une piqûre d'insecte, la plupart consécutifs à un choc anaphylactique" constate Françoise Couic-Marinier.

Comment traiter ? Un choc anaphylactique est en général précédé par une réaction allergique à distance, lors d'une première piqûre (qui peut avoir lieu des années avant) ; il survient le plus souvent lors d'une réexposition (dans de rares cas, il peut survenir dès la première piqûre). Il est donc impératif d'alerter son médecin après une première réaction allergique pour prendre des mesures adéquates (une dose d'adrénaline notamment en stylo injecteur, à avoir toujours à portée de main). Certaines professions (apiculteurs, pompiers, agriculteurs) sont plus à risques, car confrontées aux hyménoptères.

ATTENTION À L'OEDÈME

Une piqûre, notamment une piqûre de guêpe peut gonfler de façon assez importante (plutôt le lendemain), cela fait partie des symptômes de la piqûre. Parfois, on distingue bien le point d'entrée du dard, au centre de l'œdème.

C'est grave ? Tout dépend. Un œdème sur l'avant-bras ne présente pas de risque particulier, mais un gonflement peut être dangereux, voire mortel, s'il survient sur certaines zones du corps. "Une piqûre de guêpe, de frelon ou d'abeille sur une muqueuse (zonegénitale, nez, bouche) ou sur la paupière doit être considérée comme une urgence vitale,prévient notre experte. Il faut agir très vite et prévenir les secours." Attention également aux piqûres dans les replis de la peau ou les parties "cachées", comme les aisselles.

Comment traiter ? Pour diminuer le gonflement et donc la douleur associée, on applique aussitôt un gant de toilette rempli de glace sur la zone. Cela permet aussi d'éviter que le venin ne se diffuse.